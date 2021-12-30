10:41 30.12.2021 (обновлено: 11:46 30.12.2021)
Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
Обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Кляйна признали виновным
НОВОСИБИРСК, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, передает корреспондент РИА Новости.
"Советский районный суд Томска <...> установил: <...> подсудимый Кляйн <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.
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Наказание озвучат позже.
Ранее в прениях сторон государственный обвинитель попросил суд назначить Кляйну пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты отстраненного чиновника попросили суд оправдать его по всем трем эпизодам обвинения.
Градоначальника 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
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По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по данным следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво".
Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания на пост главы города в 2013 году. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.