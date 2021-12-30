https://ria.ru/20211230/klyayn-1766125091.html

Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий - РИА Новости, 30.12.2021

Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:41

2021-12-30T10:41

2021-12-30T11:46

томск

происшествия

иван кляйн

задержание мэра томска

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НОВОСИБИРСК, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, передает корреспондент РИА Новости."Советский районный суд Томска <...> установил: <...> подсудимый Кляйн <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.Наказание озвучат позже.Ранее в прениях сторон государственный обвинитель попросил суд назначить Кляйну пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты отстраненного чиновника попросили суд оправдать его по всем трем эпизодам обвинения.Градоначальника 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по данным следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво".Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания на пост главы города в 2013 году. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.

https://ria.ru/20211005/delo-1753184515.html

https://ria.ru/20211227/klyayn-1765647294.html

https://ria.ru/20210330/tomsk-1603405340.html

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томск, происшествия, иван кляйн, задержание мэра томска