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https://ria.ru/20211230/klyayn-1766125091.html
Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий - РИА Новости, 30.12.2021
Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:41
2021-12-30T11:46
томск
происшествия
иван кляйн
задержание мэра томска
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НОВОСИБИРСК, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, передает корреспондент РИА Новости."Советский районный суд Томска &lt;...&gt; установил: &lt;...&gt; подсудимый Кляйн &lt;...&gt; дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.Наказание озвучат позже.Ранее в прениях сторон государственный обвинитель попросил суд назначить Кляйну пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты отстраненного чиновника попросили суд оправдать его по всем трем эпизодам обвинения.Градоначальника 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по данным следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво".Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания на пост главы города в 2013 году. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.
https://ria.ru/20211005/delo-1753184515.html
https://ria.ru/20211227/klyayn-1765647294.html
https://ria.ru/20210330/tomsk-1603405340.html
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томск, происшествия, иван кляйн, задержание мэра томска
10:41 30.12.2021 (обновлено: 11:46 30.12.2021)
 
Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Кляйна признали виновным

© РИА Новости / Яков АндреевИван Кляйн
Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска признал отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, передает корреспондент РИА Новости.
"Советский районный суд Томска <...> установил: <...> подсудимый Кляйн <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.
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5 октября, 15:17
Уголовные дела против мэров российских городов в 2019-2021 годах
Наказание озвучат позже.
Ранее в прениях сторон государственный обвинитель попросил суд назначить Кляйну пять лет колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах власти. Адвокаты отстраненного чиновника попросили суд оправдать его по всем трем эпизодам обвинения.
Градоначальника 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Задержание мэра Томска Иван Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 13:08
Мэр Томска Кляйн выступил в суде с последним словом
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по данным следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво".
Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания на пост главы города в 2013 году. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:13
Жена мэра Томска признала вину в сопротивлении силовикам при обыске
 
ТомскПроисшествияИван КляйнЗадержание мэра Томска
 
 
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