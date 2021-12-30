https://ria.ru/20211230/kirgiziya-1766157928.html
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии - РИА Новости, 30.12.2021
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками лидера Киргизии Садыра Жапарова, отметив позитивную динамику развития отношений стран и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:58
2021-12-30T12:58
2021-12-30T12:58
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками лидера Киргизии Садыра Жапарова, отметив позитивную динамику развития отношений стран и выразил надежду, что сотрудничество будет наращиваться в будущем."В поздравлении с Новым годом в адрес президента Киргизской Республики Садыра Жапарова сделан акцент на позитивной динамике российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Кремля.Как отмечается, Путин подчеркнул, что в минувшем году укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции."Президент России выразил надежду, что и в наступающем году многоплановое двустороннее сотрудничество будет наращиваться на благо российского и киргизского народов, а также в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211118/sotrudnichestvo-1759719900.html
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в мире, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии
Президент Путин выразил надежду, что отношения России и Киргизии будут развиваться