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Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии - РИА Новости, 30.12.2021
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками лидера Киргизии Садыра Жапарова, отметив позитивную динамику развития отношений стран и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:58
2021-12-30T12:58
в мире
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками лидера Киргизии Садыра Жапарова, отметив позитивную динамику развития отношений стран и выразил надежду, что сотрудничество будет наращиваться в будущем."В поздравлении с Новым годом в адрес президента Киргизской Республики Садыра Жапарова сделан акцент на позитивной динамике российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Кремля.Как отмечается, Путин подчеркнул, что в минувшем году укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции."Президент России выразил надежду, что и в наступающем году многоплановое двустороннее сотрудничество будет наращиваться на благо российского и киргизского народов, а также в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - говорится в сообщении.
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в мире, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия
12:58 30.12.2021
 
Путин выразил надежду на развитие отношений России и Киргизии

Президент Путин выразил надежду, что отношения России и Киргизии будут развиваться

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками лидера Киргизии Садыра Жапарова, отметив позитивную динамику развития отношений стран и выразил надежду, что сотрудничество будет наращиваться в будущем.
"В поздравлении с Новым годом в адрес президента Киргизской Республики Садыра Жапарова сделан акцент на позитивной динамике российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Кремля.
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Как отмечается, Путин подчеркнул, что в минувшем году укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
"Президент России выразил надежду, что и в наступающем году многоплановое двустороннее сотрудничество будет наращиваться на благо российского и киргизского народов, а также в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - говорится в сообщении.
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В миреКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровРоссия
 
 
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