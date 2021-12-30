https://ria.ru/20211230/kipr-1766162969.html

Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса

Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021

Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса

С 4 по 15 января все прибывающие на Кипр туристы, в том числе и вакцинированные, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:44

2021-12-30T15:44

2021-12-30T15:44

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С 4 по 15 января все прибывающие на Кипр туристы, в том числе и вакцинированные, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, исследование нужно пройти в течение 48 часов до прибытия, а в аэропорту снова сдать анализ, сообщает Cyprus-mail.com.Правила ужесточились после экстренного заседания кабинета министров Кипра. Вход на музыкальные и танцевальные площадки, свадьбы, крестины и другие мероприятия будет разрешен только тем, кто представит результат экспресс-исследования на коронавирус, проведенного в течение суток. При этом человек должен быть привит.От тестов освобождаются прошедшие бустерную вакцинацию.С сегодняшнего дня, 30 декабря, максимальное количество гостей в кафе и ресторанах, на музыкальных и танцевальных площадках должно составлять 300 человек. "Пока танцы запрещены", – уточняет издание. Для свадеб и крестин эта мера вступает в силу 3 января.Стадионы могут быть заполнены на 50 процентов (сейчас на 75 процентов) от своей вместимости. При этом маски обязательны: власти рекомендуют использовать хирургические или респираторы с высокой степенью защиты, такие как ΚN95 или FFP2.

https://ria.ru/20211215/kipr-1763825077.html

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