https://ria.ru/20211230/kipr-1766162969.html
Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса
Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021
Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса
С 4 по 15 января все прибывающие на Кипр туристы, в том числе и вакцинированные, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:44
2021-12-30T15:44
2021-12-30T15:44
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С 4 по 15 января все прибывающие на Кипр туристы, в том числе и вакцинированные, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, исследование нужно пройти в течение 48 часов до прибытия, а в аэропорту снова сдать анализ, сообщает Cyprus-mail.com.Правила ужесточились после экстренного заседания кабинета министров Кипра. Вход на музыкальные и танцевальные площадки, свадьбы, крестины и другие мероприятия будет разрешен только тем, кто представит результат экспресс-исследования на коронавирус, проведенного в течение суток. При этом человек должен быть привит.От тестов освобождаются прошедшие бустерную вакцинацию.С сегодняшнего дня, 30 декабря, максимальное количество гостей в кафе и ресторанах, на музыкальных и танцевальных площадках должно составлять 300 человек. "Пока танцы запрещены", – уточняет издание. Для свадеб и крестин эта мера вступает в силу 3 января.Стадионы могут быть заполнены на 50 процентов (сейчас на 75 процентов) от своей вместимости. При этом маски обязательны: власти рекомендуют использовать хирургические или респираторы с высокой степенью защиты, такие как ΚN95 или FFP2.
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Кипр ужесточает правила въезда из-за коронавируса
С 4 января все гости, прибывающие на Кипр, должны буду предоставить 48-часовой ПЦР-тест
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
С 4 по 15 января все прибывающие на Кипр туристы, в том числе и вакцинированные, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, исследование нужно пройти в течение 48 часов до прибытия, а в аэропорту снова сдать анализ, сообщает
Cyprus-mail.com.
Правила ужесточились после экстренного заседания кабинета министров Кипра.
Вход на музыкальные и танцевальные площадки, свадьбы, крестины и другие мероприятия будет разрешен только тем, кто представит результат экспресс-исследования на коронавирус, проведенного в течение суток. При этом человек должен быть привит.
От тестов освобождаются прошедшие бустерную вакцинацию.
С сегодняшнего дня, 30 декабря, максимальное количество гостей в кафе и ресторанах, на музыкальных и танцевальных площадках должно составлять 300 человек. "Пока танцы запрещены", – уточняет издание. Для свадеб и крестин эта мера вступает в силу 3 января.
Стадионы могут быть заполнены на 50 процентов (сейчас на 75 процентов) от своей вместимости. При этом маски обязательны: власти рекомендуют использовать хирургические или респираторы с высокой степенью защиты, такие как ΚN95 или FFP2.