https://ria.ru/20211230/khristiane-1766174761.html

Президент Израиля дал христианам гарантии безопасности

Президент Израиля дал христианам гарантии безопасности - РИА Новости, 30.12.2021

Президент Израиля дал христианам гарантии безопасности

Израиль даст отпор любым нападениям и угрозам в отношении религиозных общин и будет бороться против любых форм дискриминации или экстремизма, заявил президент... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:01

2021-12-30T14:01

2021-12-30T14:01

религия

палестина

иордания

иерусалим

феофил iii (патриарх иерусалимский)

ицхак герцог

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Израиль даст отпор любым нападениям и угрозам в отношении религиозных общин и будет бороться против любых форм дискриминации или экстремизма, заявил президент страны Ицхак Герцог на традиционном новогоднем приёме для глав христианских церквей Святой Земли в своей резиденции, сообщила пресс-служба МИД страны."Как президент Государства Израиль, я искренне привержен сохранению абсолютной свободы религии и вероисповедания для представителей всех конфессий на этой Святой Земле. Я знаю, что министр внутренних дел Аелет Шакед присоединится ко мне, заверяя вас, что мы будем со всей силой бороться против любых форм расизма, дискриминации или экстремизма и дадим отпор любым нападениям или угрозам в отношении религиозных общин, лидеров или молитвенных домов", - сказал Герцог, слова которого приводит пресс-служба МИД.Гостями приема, который провели президент страны и первая леди Михаль Герцог, стали греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III, латинский патриарх Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, кустос Святой Земли (глава францисканского ордена в Израиле) Франческо Паттон, главный ризничий Иерусалимского Армянского Патриархата архиепископ Севан Гарибян и иерархи и главы других христианских церквей, представленных на Святой Земле. В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед и светские лидеры арабской общины Израиля.Президент попросил руководителей церкви передать самые теплые пожелания христианским общинам по всему миру, пожелал руководителям церквей и их общинам счастливого Нового года на английском, иврите и арабском языках.Ранее в декабре главы иерусалимских церквей заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от нападений радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни. Они обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании начать диалог для создания особой христианской зоны культурного наследия, целостности Христианского квартала в Старом городе Иерусалима. В декабре иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована.Полиция Израиля серьезно относится к жалобам на вандализм в отношении христианских объектов в Иерусалиме и других городах, считает любой ущерб религиозным учреждениям неприемлемым, расследует каждую жалобу и делает все возможное для поиска виновных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20211224/khristiane-1765200317.html

https://ria.ru/20211223/napadeniya-1765056479.html

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иордания

иерусалим

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палестина, иордания, иерусалим, феофил iii (патриарх иерусалимский), ицхак герцог