https://ria.ru/20211230/khlebnikova-1766246699.html

Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы

Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы - РИА Новости, 30.12.2021

Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы

Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников, сообщил РИА... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T22:53

2021-12-30T22:53

2021-12-30T22:53

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марина хлебникова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников, сообщил РИА Новости директор артистки Данила Прайс.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что Хлебникову выписали из больницы."По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", - сказал собеседник агентства.Восемнадцатого ноября 56-летняя артистка пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже была переведена в палату.Эстрадная певица, народная артистка России Марина Хлебникова обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".

https://ria.ru/20211223/khlebnikova-1765111169.html

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общество, москва, россия, марина хлебникова