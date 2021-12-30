https://ria.ru/20211230/khlebnikova-1766246699.html
Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы
Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы - РИА Новости, 30.12.2021
Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы
Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников, сообщил РИА... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:53
2021-12-30T22:53
2021-12-30T22:53
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, будет находиться в больнице во время новогодних праздников, сообщил РИА Новости директор артистки Данила Прайс.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что Хлебникову выписали из больницы."По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", - сказал собеседник агентства.Восемнадцатого ноября 56-летняя артистка пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, а позже была переведена в палату.Эстрадная певица, народная артистка России Марина Хлебникова обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".
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общество, москва, россия, марина хлебникова
Хлебникова останется в больнице на праздники, заявил директор певицы
Директор певицы Хлебниковой заявил, что артистка останется в больнице на праздники