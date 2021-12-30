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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/khlebnikova-1766198216.html
Марину Хлебникову выписали из больницы
"Известия": Марину Хлебникову выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2021
Марину Хлебникову выписали из больницы
Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:51
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шоубиз
москва
марина хлебникова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, сообщает газета "Известия".Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
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москва, марина хлебникова
15:51 30.12.2021 (обновлено: 15:59 30.12.2021)
 
"Известия": Марину Хлебникову выписали из больницы

"Известия": пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская певица Марина Хлебникова
Российская певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Российская певица Марина Хлебникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, сообщает газета "Известия".
Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.
Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 14:10Шоубиз
Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей
В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
 
ШоубизМоскваМарина Хлебникова
 
 
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