https://ria.ru/20211230/khlebnikova-1766198216.html

Марину Хлебникову выписали из больницы

"Известия": Марину Хлебникову выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2021

Марину Хлебникову выписали из больницы

Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:51

2021-12-30T15:51

2021-12-30T15:59

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москва

марина хлебникова

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, сообщает газета "Известия".Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".

https://ria.ru/20211202/khlebnikova-1761805973.html

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москва, марина хлебникова