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В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники
В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2021
В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники
Запускать салюты в новогодние праздники, в местах, где собирается много людей, запретили в Хабаровске, сообщает городская администрация. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:49
2021-12-30T07:49
новый год — 2022
общество
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Запускать салюты в новогодние праздники, в местах, где собирается много людей, запретили в Хабаровске, сообщает городская администрация."Утвержденных точек для салютов в городе в этом году нет. Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены в том числе на главной городской площадке в парке "Динамо", - сообщает мэрия.По словам начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александра Бачурина, на территории зоны отдыха установлены камеры системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц."Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной и даже уголовной ответственности, если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью", - отметил Бачурин.Чтобы держать ситуацию на контроле, с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме. "Режим повышенной готовности вводится в Хабаровске с 9.00 местного времени 31 декабря", - уточнили в мэрии.
https://ria.ru/20211224/salyut-1765320462.html
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общество, хабаровск
07:49 30.12.2021
 
В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники

В Хабаровске запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

© Depositphotos / tommeaker26@gmail.comФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.com
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Запускать салюты в новогодние праздники, в местах, где собирается много людей, запретили в Хабаровске, сообщает городская администрация.
"Утвержденных точек для салютов в городе в этом году нет. Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены в том числе на главной городской площадке в парке "Динамо", - сообщает мэрия.
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По словам начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александра Бачурина, на территории зоны отдыха установлены камеры системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц.
"Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной и даже уголовной ответственности, если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью", - отметил Бачурин.
Чтобы держать ситуацию на контроле, с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме. "Режим повышенной готовности вводится в Хабаровске с 9.00 местного времени 31 декабря", - уточнили в мэрии.
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