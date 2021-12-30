https://ria.ru/20211230/khabarovsk-1766107696.html

В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники

В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2021

В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники

Запускать салюты в новогодние праздники, в местах, где собирается много людей, запретили в Хабаровске, сообщает городская администрация. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T07:49

2021-12-30T07:49

2021-12-30T07:49

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общество

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Запускать салюты в новогодние праздники, в местах, где собирается много людей, запретили в Хабаровске, сообщает городская администрация."Утвержденных точек для салютов в городе в этом году нет. Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены в том числе на главной городской площадке в парке "Динамо", - сообщает мэрия.По словам начальника службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александра Бачурина, на территории зоны отдыха установлены камеры системы "Безопасный город" с функцией распознавания лиц."Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной и даже уголовной ответственности, если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью", - отметил Бачурин.Чтобы держать ситуацию на контроле, с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме. "Режим повышенной готовности вводится в Хабаровске с 9.00 местного времени 31 декабря", - уточнили в мэрии.

https://ria.ru/20211224/salyut-1765320462.html

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общество, хабаровск