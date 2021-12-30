https://ria.ru/20211230/kaspersky-1766214775.html

Kaspersky исключили из списка для предустановки на гаджеты

Kaspersky исключили из списка для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 30.12.2021

Kaspersky исключили из списка для предустановки на гаджеты

Защитное решение Kaspersky Internet Security исключено из перечня программ для предварительной установки на продаваемые в России компьютеры и ноутбуки в 2022... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:30

2021-12-30T17:30

2021-12-30T17:48

лаборатория касперского

россия

технологии

евразийский экономический союз

яндекс

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Защитное решение Kaspersky Internet Security исключено из перечня программ для предварительной установки на продаваемые в России компьютеры и ноутбуки в 2022 году, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов."Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 г. № 2129-р ..., исключить", - говорится в документе.В России с 1 апреля 2021 года запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце июля кабмин утвердил список такого софта на 2022 год, а в сентябре включил в него в части компьютеров и ноутбуков программы "Яндекс.Браузер" и Kaspersky Internet Security.

https://ria.ru/20211007/programmy-1753543759.html

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лаборатория касперского, россия, технологии, евразийский экономический союз, яндекс