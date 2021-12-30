https://ria.ru/20211230/izobreteniya-1766106311.html

В Роспатенте назвали главные изобретения года

В Роспатенте назвали главные изобретения года - РИА Новости, 30.12.2021

В Роспатенте назвали главные изобретения года

Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не считая... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T07:22

2021-12-30T07:22

2021-12-30T09:12

общество

технологии

наука

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/33/1518453382_0:310:4928:3082_1920x0_80_0_0_ec8b8f3537f05f81fdb365a6195b96fb.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не считая антиковидной сферы, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.Он пояснил, что "это материал для жизни". "Это может быть все, что угодно: вам предлагается посуда, бытовые предметы, которые сделаны из материала, который проявляет более высокий в сравнении с ранее известными материалами уровень антибактериальной эффективности при меньшем количественном содержании противомикробного агента. Он также характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции - способностью разрушать патогенные биопленки", - отметил Ивлиев.Второе изобретение - робот-дезинфектор Сбербанка, который самостоятельно может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции."Его главное преимущество - не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении", - пояснил глава Роспатента.Третьим важнейшим изобретением года Ивлиев назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина - инсулин в таблетке."Принимать" инсулин сегодня можно только с помощью инъекций. Попытки производить инсулин в таблетках, как другие лекарства, до сих пор заканчивались неудачей. В желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу "новый инсулин" в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка", - объяснил Ивлиев.Глава Роспатента пояснил, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. В нем принимают участие специалисты девяти отраслевых отделов института. Также проводится телефонный опрос патентообладателей и патентных поверенных, анализ наличия лицензионных договоров. Авторы изобретений отдельно заполняют анкеты с описанием сути отобранных изобретений и факта внедрения или потенциала для внедрения. После происходит анализ представленной патентообладателями информации. Таким образом, выбираются наиболее перспективные для внедрения изобретения с точки зрения технической значимости.

https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729957846.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)