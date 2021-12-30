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В Роспатенте назвали главные изобретения года
В Роспатенте назвали главные изобретения года - РИА Новости, 30.12.2021
В Роспатенте назвали главные изобретения года
Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не считая... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:22
2021-12-30T09:12
общество
технологии
наука
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не считая антиковидной сферы, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.Он пояснил, что "это материал для жизни". "Это может быть все, что угодно: вам предлагается посуда, бытовые предметы, которые сделаны из материала, который проявляет более высокий в сравнении с ранее известными материалами уровень антибактериальной эффективности при меньшем количественном содержании противомикробного агента. Он также характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции - способностью разрушать патогенные биопленки", - отметил Ивлиев.Второе изобретение - робот-дезинфектор Сбербанка, который самостоятельно может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции."Его главное преимущество - не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении", - пояснил глава Роспатента.Третьим важнейшим изобретением года Ивлиев назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина - инсулин в таблетке."Принимать" инсулин сегодня можно только с помощью инъекций. Попытки производить инсулин в таблетках, как другие лекарства, до сих пор заканчивались неудачей. В желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу "новый инсулин" в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка", - объяснил Ивлиев.Глава Роспатента пояснил, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. В нем принимают участие специалисты девяти отраслевых отделов института. Также проводится телефонный опрос патентообладателей и патентных поверенных, анализ наличия лицензионных договоров. Авторы изобретений отдельно заполняют анкеты с описанием сути отобранных изобретений и факта внедрения или потенциала для внедрения. После происходит анализ представленной патентообладателями информации. Таким образом, выбираются наиболее перспективные для внедрения изобретения с точки зрения технической значимости.
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общество, технологии, наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
07:22 30.12.2021 (обновлено: 09:12 30.12.2021)
 
В Роспатенте назвали главные изобретения года

Глава Роспатента Ивлиев назвал одним из главных изобретений года инсулин в таблетках

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Роспатента Григорий Ивлиев
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Композиционный материал с антибактериальным эффектом, робот-дезинфектор и инсулин в таблетках стали главными изобретениями уходящего года, не считая антиковидной сферы, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
"Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации. И первые, о которых мы хотели доложить, это биоразлагаемый композиционный материал с антибактериальным эффектом. Это Институт химической физики имени Эмануэля Российской академии наук", - рассказал глава ведомства.
Он пояснил, что "это материал для жизни". "Это может быть все, что угодно: вам предлагается посуда, бытовые предметы, которые сделаны из материала, который проявляет более высокий в сравнении с ранее известными материалами уровень антибактериальной эффективности при меньшем количественном содержании противомикробного агента. Он также характеризуется более высокой эластичностью и степенью биодеструкции - способностью разрушать патогенные биопленки", - отметил Ивлиев.
Второе изобретение - робот-дезинфектор Сбербанка, который самостоятельно может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции.
"Его главное преимущество - не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении", - пояснил глава Роспатента.
Третьим важнейшим изобретением года Ивлиев назвал наноструктурированную композицию для пероральной доставки инсулина - инсулин в таблетке.
"Принимать" инсулин сегодня можно только с помощью инъекций. Попытки производить инсулин в таблетках, как другие лекарства, до сих пор заканчивались неудачей. В желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина. Разработанный ими препарат имеет слоистую структуру, в том числе он содержит наночастицы золота. Благодаря своей структуре и составу "новый инсулин" в разы устойчивее перед воздействием едкой среды нашего желудка", - объяснил Ивлиев.
Глава Роспатента пояснил, что отбор лучших изобретений проводят эксперты Федерального института промышленной собственности. В нем принимают участие специалисты девяти отраслевых отделов института. Также проводится телефонный опрос патентообладателей и патентных поверенных, анализ наличия лицензионных договоров. Авторы изобретений отдельно заполняют анкеты с описанием сути отобранных изобретений и факта внедрения или потенциала для внедрения. После происходит анализ представленной патентообладателями информации. Таким образом, выбираются наиболее перспективные для внедрения изобретения с точки зрения технической значимости.
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