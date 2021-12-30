https://ria.ru/20211230/ivanovo-1766197293.html

В Иваново нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика

В Иваново нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика - РИА Новости, 30.12.2021

В Иваново нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика

Пропавший в среду в Иваново 11-летний мальчик найден, его опрашивают следователи, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:42

2021-12-30T15:42

2021-12-30T16:00

происшествия

иваново

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Пропавший в среду в Иваново 11-летний мальчик найден, его опрашивают следователи, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее полиция сообщила о розыске школьника 2010 года рождения, который 29 декабря около 18.45 мск ушел от друга и домой не вернулся. Ранее мальчик уже уходил из дома, семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Прокуратурой начата проверка в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. СУСК по региону возбудило уголовное дело об убийстве."К настоящему времени несовершеннолетний найден, его опрашивает следователь Следственного комитета с целью установления обстоятельств и причин его исчезновения", - говорится в релизе СК.В пресс-службе УМВД по региону РИА Новости рассказали, что мальчика нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции. Он "гулял", был у друзей. Сейчас ребенок возвращен родителям.

https://ria.ru/20211230/napadenie-1766193437.html

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происшествия, иваново, следственный комитет россии (ск рф), россия