https://ria.ru/20211230/italiya-1766218643.html
В Италии планируется ужесточить антиковидные ограничения
В Италии планируется ужесточить антиковидные ограничения - РИА Новости, 30.12.2021
В Италии планируется ужесточить антиковидные ограничения
Власти Италии приняли решение в очередной раз ужесточить ковидные ограничения, сообщает Corriere della Sera. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:17
2021-12-30T19:17
2021-12-30T19:17
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Италии приняли решение в очередной раз ужесточить ковидные ограничения, сообщает Corriere della Sera.С 10 января при заселении в отели необходимо будет предъявить Super Green Pass. Он выдается только переболевшим или вакцинированным от COVID-19 одобренным ВОЗ препаратом.Также такой пропуск придется предъявить при пользовании общественным транспортом, включая самолеты, поезда, метро и городские автобусы. При этом пассажиры должны быть в маске повышенной защиты FFP2, причем в такси — тоже.Super Green Pass понадобится при посещении развлекательных центров, спортплощадок, стадионов, кафе и ресторанов.Маски необходимо носить не только в помещении, но и на улице — во всех местах массового скопления людей.Отдыхать на горнолыжных курортах страны также смогут лишь привитые и переболевшие граждане. Без электронного документа будет невозможно не только остановиться в гостинице, но и пользоваться подъемниками.Кроме того, в новогодний период и до 31 января запрещена работа ночных клубов, проведение досуговых мероприятий даже на открытом воздухе. А с февраля срок действия электронных сертификатов сократится с девяти до шести месяцев.
https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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италия, воз, новости - туризм, туризм, вакцинация, новый год, отели, гостиницы, коронавирус covid-19, рестораны
В Италии планируется ужесточить антиковидные ограничения
В Италии с 10 января до 31 марта будут действовать строгие антиковидные ограничения
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Власти Италии приняли решение в очередной раз ужесточить ковидные ограничения, сообщает
Corriere della Sera.
С 10 января при заселении в отели необходимо будет предъявить Super Green Pass. Он выдается только переболевшим или вакцинированным от COVID-19 одобренным ВОЗ препаратом.
Также такой пропуск придется предъявить при пользовании общественным транспортом, включая самолеты, поезда, метро и городские автобусы. При этом пассажиры должны быть в маске повышенной защиты FFP2, причем в такси — тоже.
Super Green Pass понадобится при посещении развлекательных центров, спортплощадок, стадионов, кафе и ресторанов.
Маски необходимо носить не только в помещении, но и на улице — во всех местах массового скопления людей.
Отдыхать на горнолыжных курортах страны также смогут лишь привитые и переболевшие граждане. Без электронного документа будет невозможно не только остановиться в гостинице, но и пользоваться подъемниками.
Кроме того, в новогодний период и до 31 января запрещена работа ночных клубов, проведение досуговых мероприятий даже на открытом воздухе. А с февраля срок действия электронных сертификатов сократится с девяти до шести месяцев.