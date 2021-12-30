https://ria.ru/20211230/italiya-1766147529.html

Россия дорожит отношениями с Италией, заявил Путин

Россия дорожит отношениями с Италией, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2021

Россия дорожит отношениями с Италией, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ дорожит отношениями с Италией, взаимодействие стран идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:21

2021-12-30T12:21

2021-12-30T12:21

в мире

италия

москва

владимир путин

марио драги

серджо маттарелла

россия

новый год — 2022

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ дорожит отношениями с Италией, взаимодействие стран идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.Обращаясь к президенту Италии Серджо Маттарелле и председателю Совета министров Марио Драги, российский лидер подчеркнул, что "в России дорожат отношениями с Италией, имеющими богатую историю и основанными на принципах взаимного уважения"."В 2021 году мировое сообщество столкнулось с многочисленными вызовами. Поиску ответов на многие из них способствовало эффективное итальянское председательство в "Группе двадцати", – говорится в поздравлениях с Новым годом.Путин также отметил, что будет рад встретиться с Драги в Москве в 2022 году, чтобы обстоятельно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и наметить пути конструктивного взаимодействия в международных делах."Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Италии, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне", – подчеркнул российский президент.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html

https://ria.ru/20211031/dragi-1757124477.html

италия

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в мире, италия, москва, владимир путин, марио драги, серджо маттарелла, россия