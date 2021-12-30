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Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов
Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов - РИА Новости, 30.12.2021
Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов
Минприроды России ожидает, что частные инвестиции в геологоразведку (ГРР) нефти, газа и конденсата в 2021 году упадут примерно на 12% и составят 300 миллиардов... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T03:07
2021-12-30T03:07
экономика
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды России ожидает, что частные инвестиции в геологоразведку (ГРР) нефти, газа и конденсата в 2021 году упадут примерно на 12% и составят 300 миллиардов рублей, а в дальнейшем покажут рост, рассказал глава ведомства Александр Козлов в интервью РИА Новости."В 2021 году объем частных инвестиций компаний в геологоразведку на углеводородное сырье ожидается на уровне 300 миллиардов рублей с последующим ростом порядка 5% ежегодно", - сообщил он, отметив, что речь идет об объемах работ в рамках обязательств по лицензиям.По его словам, в 2020 году инвестиции составили 340 миллиардов рублей и показали рост на 8% по отношению к 2019 году, несмотря на ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.Если говорить об инвестициях в твердые полезные ископаемые (ТПИ), то здесь пандемия почти не повлияла на геологоразведочные работы. По итогам 2020 года рост частных инвестиций составил 25%, по итогам 2021 года также ожидается положительная динамика, отметил Козлов."Ежегодные инвестиции в ГРР на золото, серебро и сурьму позволяют достигать полного или расширенного воспроизводства запасов, что говорит о достаточном объеме финансирования. Что касается полиметаллов, уровень воспроизводства в последние годы не достигается, но при этом обеспеченность запасами составляет по свинцу – 59 лет, по цинку – 122 года", - также добавил министр.
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экономика, александр козлов (глава минприроды)
03:07 30.12.2021
 
Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов

Минприроды ожидает падения частных инвестиций в разведку углеводородов в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Минприроды Александр Козлов
Глава Минприроды Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды России ожидает, что частные инвестиции в геологоразведку (ГРР) нефти, газа и конденсата в 2021 году упадут примерно на 12% и составят 300 миллиардов рублей, а в дальнейшем покажут рост, рассказал глава ведомства Александр Козлов в интервью РИА Новости.
"В 2021 году объем частных инвестиций компаний в геологоразведку на углеводородное сырье ожидается на уровне 300 миллиардов рублей с последующим ростом порядка 5% ежегодно", - сообщил он, отметив, что речь идет об объемах работ в рамках обязательств по лицензиям.
По его словам, в 2020 году инвестиции составили 340 миллиардов рублей и показали рост на 8% по отношению к 2019 году, несмотря на ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Если говорить об инвестициях в твердые полезные ископаемые (ТПИ), то здесь пандемия почти не повлияла на геологоразведочные работы. По итогам 2020 года рост частных инвестиций составил 25%, по итогам 2021 года также ожидается положительная динамика, отметил Козлов.
"Ежегодные инвестиции в ГРР на золото, серебро и сурьму позволяют достигать полного или расширенного воспроизводства запасов, что говорит о достаточном объеме финансирования. Что касается полиметаллов, уровень воспроизводства в последние годы не достигается, но при этом обеспеченность запасами составляет по свинцу – 59 лет, по цинку – 122 года", - также добавил министр.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 03:29
Минприроды планирует открыть 50 перспективных площадей с углеводородами
 
ЭкономикаАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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