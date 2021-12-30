https://ria.ru/20211230/inoagenty-1766218989.html

Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 31.12.2021

Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-30T17:46

2021-12-30T17:46

2021-12-31T00:02

общество

марат гельман

виктор шендерович

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства."Тридцатого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич*, Алексеев Андрей Викторович*, Толоконникова Надежда Андреевна*, Гельман Марат Александрович*, Бекбулатова Таисия Львовна*, Владыкина Елена Сергеевна*, Беляев Иван Михайлович*, Никульшина Вероника Юрьевна*", — говорится в сообщении.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211226/inoagenty-1765566630.html

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общество, марат гельман, виктор шендерович, россия