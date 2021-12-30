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Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 31.12.2021
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-30T17:46
2021-12-31T00:02
общество
марат гельман
виктор шендерович
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства."Тридцатого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич*, Алексеев Андрей Викторович*, Толоконникова Надежда Андреевна*, Гельман Марат Александрович*, Бекбулатова Таисия Львовна*, Владыкина Елена Сергеевна*, Беляев Иван Михайлович*, Никульшина Вероника Юрьевна*", — говорится в сообщении.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, марат гельман, виктор шендерович, россия
17:46 30.12.2021 (обновлено: 00:02 31.12.2021)
 
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил журналиста Шендеровича* и галериста Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГалерист Марат Гельман*
Галерист Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
"Тридцатого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич*, Алексеев Андрей Викторович*, Толоконникова Надежда Андреевна*, Гельман Марат Александрович*, Бекбулатова Таисия Львовна*, Владыкина Елена Сергеевна*, Беляев Иван Михайлович*, Никульшина Вероника Юрьевна*", — говорится в сообщении.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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ОбществоМарат ГельманВиктор ШендеровичРоссия
 
 
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