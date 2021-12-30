https://ria.ru/20211230/inoagenty-1766218989.html
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 31.12.2021
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-30T17:46
2021-12-30T17:46
2021-12-31T00:02
общество
марат гельман
виктор шендерович
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92973/81/929738107_0:206:3001:1894_1920x0_80_0_0_2cb9f7e32ae8634702ad1c9e82be44fc.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минюст России внес журналиста Виктора Шендеровича* и галериста Марата Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства."Тридцатого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич*, Алексеев Андрей Викторович*, Толоконникова Надежда Андреевна*, Гельман Марат Александрович*, Бекбулатова Таисия Львовна*, Владыкина Елена Сергеевна*, Беляев Иван Михайлович*, Никульшина Вероника Юрьевна*", — говорится в сообщении.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20211226/inoagenty-1765566630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92973/81/929738107_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_52cff13dffd7c5afc85dcb6b48ecefad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марат гельман, виктор шендерович, россия
17:46 30.12.2021 (обновлено: 00:02 31.12.2021)
Минюст внес Шендеровича* и Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил журналиста Шендеровича* и галериста Гельмана* в реестр СМИ-иноагентов