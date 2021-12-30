https://ria.ru/20211230/infektsii-1766178428.html
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России - РИА Новости, 30.12.2021
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России
Корь, полиомиелит, дифтерия и холера в этом году в Россию не попали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:15
2021-12-30T14:15
2021-12-30T16:53
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
инфекции
корь
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Корь, полиомиелит, дифтерия и холера в этом году в Россию не попали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Корь, полиомиелит, дифтерия, все капельные инфекции, особо опасные инфекции, такие как холера и сибирская язва, много чего еще, геморрагические лихорадки, они в этом году к нам не попали. У нас много чего не попало", - сказала Попова в интервью "России 24".По ее словам, в РФ есть снижение заболеваемости по ряду инфекций, в том числе кори.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, инфекции, корь, россия
14:15 30.12.2021 (обновлено: 16:53 30.12.2021)
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России
Глава Роспотребнадзора Попова: многие опасные инфекции в этом году в Россию не попали