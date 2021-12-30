https://ria.ru/20211230/infektsii-1766178428.html

Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России

Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России - РИА Новости, 30.12.2021

Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России

Корь, полиомиелит, дифтерия и холера в этом году в Россию не попали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:15

2021-12-30T14:15

2021-12-30T16:53

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

инфекции

корь

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Корь, полиомиелит, дифтерия и холера в этом году в Россию не попали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Корь, полиомиелит, дифтерия, все капельные инфекции, особо опасные инфекции, такие как холера и сибирская язва, много чего еще, геморрагические лихорадки, они в этом году к нам не попали. У нас много чего не попало", - сказала Попова в интервью "России 24".По ее словам, в РФ есть снижение заболеваемости по ряду инфекций, в том числе кори.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, инфекции, корь, россия