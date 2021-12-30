https://ria.ru/20211230/immunitet-1766192344.html

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2% - РИА Новости, 30.12.2021

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 77,2%, неделей ранее этот показатель был на уровне 76,6%, следует из опубликованных в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:16

2021-12-30T15:16

2021-12-30T16:52

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 77,2%, неделей ранее этот показатель был на уровне 76,6%, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 77,2% на 30 декабря", - говорится в сообщении.По состоянию на 30 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 792 390 человек, завершили курс вакцинации 4 594 900 человек, сообщается на сайте.

московская область (подмосковье)

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2021

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