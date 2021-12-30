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В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2% - РИА Новости, 30.12.2021
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 77,2%, неделей ранее этот показатель был на уровне 76,6%, следует из опубликованных в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:16
2021-12-30T15:16
2021-12-30T16:52
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирусы
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 77,2%, неделей ранее этот показатель был на уровне 76,6%, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 77,2% на 30 декабря", - говорится в сообщении.По состоянию на 30 декабря, первым компонентом вакцинированы 4 792 390 человек, завершили курс вакцинации 4 594 900 человек, сообщается на сайте.
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:16 30.12.2021 (обновлено: 16:52 30.12.2021)
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 77,2%
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 77,2 процента