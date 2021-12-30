https://ria.ru/20211230/immunitet-1766190458.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4% - РИА Новости, 30.12.2021

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве составляет 71,4%, это меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:05

2021-12-30T15:05

2021-12-30T15:14

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве составляет 71,4%, это меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 71,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.При этом уровень коллективного иммунитета 24 декабря составлял 72%, а 17 декабря - 72,2%."Вакцинация первым компонентом - 6 723 179 человека. Полная вакцинация - 6 364 619", - сообщается на сайте.

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2021

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