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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4% - РИА Новости, 30.12.2021
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%
Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве составляет 71,4%, это меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:05
2021-12-30T15:05
2021-12-30T15:14
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве составляет 71,4%, это меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 71,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.При этом уровень коллективного иммунитета 24 декабря составлял 72%, а 17 декабря - 72,2%."Вакцинация первым компонентом - 6 723 179 человека. Полная вакцинация - 6 364 619", - сообщается на сайте.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:05 30.12.2021 (обновлено: 15:14 30.12.2021)
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 71,4%
В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 71,4 процента