https://ria.ru/20211230/gripp-1766173750.html
Попова рассказала об уровне вакцинации против гриппа
Попова рассказала об уровне вакцинации против гриппа - РИА Новости, 30.12.2021
Попова рассказала об уровне вакцинации против гриппа
Против гриппа в РФ привили в этом году почти 45% населения, удалось погасить волну заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:57
2021-12-30T13:57
2021-12-30T14:09
общество
грипп
россия
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Против гриппа в РФ привили в этом году почти 45% населения, удалось погасить волну заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Против гриппа мы привили в этом году почти 45% населения, что тоже погасило волну, а она поднималась очень высокая и могла бы быть очень серьезной. Но сейчас уже вторую неделю мы снижаемся, и, я надеюсь, что мы прошли подъем раньше, чем, как обычно, в середине января. Но в этом году грипп пришел раньше, чем в прошлом году, но с этим мы тоже справляемся", - сказала Попова в интервью "России 24".
https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html
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общество, грипп, россия, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
13:57 30.12.2021 (обновлено: 14:09 30.12.2021)
Попова рассказала об уровне вакцинации против гриппа
Глава Роспотребнадзора Попова: против гриппа в 2021 году привили почти 45% населения