https://ria.ru/20211230/grazhdanstvo-1766100448.html

Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России

Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России - РИА Новости, 30.12.2021

Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T03:15

2021-12-30T03:15

2021-12-30T03:17

общество

владимир путин

геннадий зюганов

александр хинштейн

госдума рф

владимир васильев

леонид калашников

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения, за "ненависть к стране и народу"."Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Хинштейн подчеркнул, что "иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".Президентский законопроектВ среду президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, как следует из законопроекта, вместо отмены решений о приеме в гражданство России вводится институт прекращения гражданства.Так, расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. При этом отмечается, что полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.Кроме того, документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц.Когда Госдума рассмотрит законопроектПрезидентский законопроект о гражданстве будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Будет рассмотрен через месяц, через два", - сказал парламентарий, добавив, что законопроект будет направлен в его комитет.Как заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, единороссы поддержат президентский законопроект. О поддержке законопроекта также заявил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал РИА Новости, что в проекте много новелл, возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/1766078898.html

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общество, владимир путин, геннадий зюганов, александр хинштейн, госдума рф, владимир васильев, леонид калашников, россия