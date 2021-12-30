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Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России
Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России - РИА Новости, 30.12.2021
Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T03:15
2021-12-30T03:17
общество
владимир путин
геннадий зюганов
александр хинштейн
госдума рф
владимир васильев
леонид калашников
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения, за "ненависть к стране и народу"."Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Хинштейн подчеркнул, что "иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".Президентский законопроектВ среду президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, как следует из законопроекта, вместо отмены решений о приеме в гражданство России вводится институт прекращения гражданства.Так, расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. При этом отмечается, что полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.Кроме того, документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц.Когда Госдума рассмотрит законопроектПрезидентский законопроект о гражданстве будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Будет рассмотрен через месяц, через два", - сказал парламентарий, добавив, что законопроект будет направлен в его комитет.Как заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, единороссы поддержат президентский законопроект. О поддержке законопроекта также заявил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал РИА Новости, что в проекте много новелл, возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта.
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общество, владимир путин, геннадий зюганов, александр хинштейн, госдума рф, владимир васильев, леонид калашников, россия
03:15 30.12.2021 (обновлено: 03:17 30.12.2021)
 
Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства России

Депутат Госдумы Хинштейн предложил лишать гражданства России за "ненависть к стране"

© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкТоржественное вручение паспортов 14-летним жителям Сахалинской области в День России
Торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Сахалинской области в День России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения, за "ненависть к стране и народу".
"Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 12:54
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас
Хинштейн подчеркнул, что "иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ".

Президентский законопроект

В среду президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, как следует из законопроекта, вместо отмены решений о приеме в гражданство России вводится институт прекращения гражданства.
Так, расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. При этом отмечается, что полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД, что обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.
Кроме того, документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц.

Когда Госдума рассмотрит законопроект

Президентский законопроект о гражданстве будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке в начале 2022 года, сообщил РИА Новости глава председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Будет рассмотрен через месяц, через два", - сказал парламентарий, добавив, что законопроект будет направлен в его комитет.
Как заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, единороссы поддержат президентский законопроект. О поддержке законопроекта также заявил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал РИА Новости, что в проекте много новелл, возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил агентству, что фракция в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта.
Добро пожаловать: новые правила получения гражданства России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:04Кардиограмма дня
Добро пожаловать: новые правила получения гражданства России
 
ОбществоВладимир ПутинГеннадий ЗюгановАлександр ХинштейнГосдума РФВладимир ВасильевЛеонид КалашниковРоссия
 
 
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