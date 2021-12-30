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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/gospitalizatsii-1766214883.html
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.12.2021
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:32
2021-12-30T18:52
распространение коронавируса
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", — сказал он.Глава Минздрава добавил, что, по опыту других стран, омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения — пациенты проводят меньше времени в больницах, но, поскольку болезнь в этом случае протекает быстрее, число людей, нуждающихся в госпитализации, лавинообразно возрастает.При этом он призвал россиян прививаться, так как препараты обеспечивают эффективную защиту и от штамма "дельта", и от "омикрона"."Запасов вакцины в регионах достаточно", — подчеркнул Мурашко.Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html
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михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия
17:32 30.12.2021 (обновлено: 18:52 30.12.2021)
 
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
Врачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", — сказал он.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
15:02Распространение коронавируса
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%
Глава Минздрава добавил, что, по опыту других стран, омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения — пациенты проводят меньше времени в больницах, но, поскольку болезнь в этом случае протекает быстрее, число людей, нуждающихся в госпитализации, лавинообразно возрастает.
При этом он призвал россиян прививаться, так как препараты обеспечивают эффективную защиту и от штамма "дельта", и от "омикрона".
"Запасов вакцины в регионах достаточно", — подчеркнул Мурашко.
Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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