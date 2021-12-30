https://ria.ru/20211230/gospitalizatsii-1766214883.html

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.12.2021

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:32

2021-12-30T17:32

2021-12-30T18:52

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В некоторых регионах России растет число госпитализированных с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", — сказал он.Глава Минздрава добавил, что, по опыту других стран, омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения — пациенты проводят меньше времени в больницах, но, поскольку болезнь в этом случае протекает быстрее, число людей, нуждающихся в госпитализации, лавинообразно возрастает.При этом он призвал россиян прививаться, так как препараты обеспечивают эффективную защиту и от штамма "дельта", и от "омикрона"."Запасов вакцины в регионах достаточно", — подчеркнул Мурашко.Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html

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