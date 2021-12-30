13:54 30.12.2021 (обновлено: 15:57 30.12.2021)
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных институций в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщает пресс-служба ГИТИСа.
"К 2030 году участники консорциума разработают новые инструменты для развития научно-образовательной инфраструктуры и внедрят их в российскую систему высшего театрального образования", - говорится на сайте учреждения.
Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов
На вопрос о том, какие цели и задачи будут у новой организации, каждый из глав учебных заведений ответил по-своему. Так, по словам ректора ВТУ имени Щепкина Бориса Любимова, "создание консорциума опирается на реальный опыт взаимодействия театральных вузов и института искусствознания", и такое сотрудничество только расширит общие возможности. Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".
Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что сегодня творческому образованию "очень часто не хватает осмысления", и консорциум должен помочь не только осмыслить взаимный опыт, но и зафиксировать его.
"От нашего консорциума мы ждем очень многого: через постоянное общение с ведущими сегодня исследователями и историками театра осмыслить и описать опыт наших нынешних выдающихся мастеров, зафиксировать живой опыт ведущих педагогов Щепкинского училища, ГИТИСа и Института имени Щукина", - резюмировал Заславский.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
В свою очередь, директор ГИИ Наталия Сиповская отметила, что театроведение — одно из приоритетных направлений деятельности института, и сотрудничество с образовательными учреждениями уже практикуется. Консорциум, по ее мнению, это возможность "сделать сотрудничество более тесным и продуктивным" благодаря планированию и реализации масштабных проектов, которые позволили бы соединить "научные разработки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра".¶
Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев подчеркнул, что одной из важнейших задач консорциума является "сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, а также выход отечественного театрального образования на международный уровень". Он также выразил надежду на то, что консорциум станет "регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов".
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