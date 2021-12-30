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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/gitis-1766151784.html
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций - РИА Новости, 30.12.2021
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций
ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:54
2021-12-30T15:57
культура
высшее театральное училище имени щепкина
гитис
театральное училище имени щукина
евгений князев
григорий заславский
новости культуры
театр
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных институций в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщает пресс-служба ГИТИСа.На вопрос о том, какие цели и задачи будут у новой организации, каждый из глав учебных заведений ответил по-своему. Так, по словам ректора ВТУ имени Щепкина Бориса Любимова, "создание консорциума опирается на реальный опыт взаимодействия театральных вузов и института искусствознания", и такое сотрудничество только расширит общие возможности. Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что сегодня творческому образованию "очень часто не хватает осмысления", и консорциум должен помочь не только осмыслить взаимный опыт, но и зафиксировать его.В свою очередь, директор ГИИ Наталия Сиповская отметила, что театроведение — одно из приоритетных направлений деятельности института, и сотрудничество с образовательными учреждениями уже практикуется. Консорциум, по ее мнению, это возможность "сделать сотрудничество более тесным и продуктивным" благодаря планированию и реализации масштабных проектов, которые позволили бы соединить "научные разработки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра".¶Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев подчеркнул, что одной из важнейших задач консорциума является "сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, а также выход отечественного театрального образования на международный уровень". Он также выразил надежду на то, что консорциум станет "регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов".
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высшее театральное училище имени щепкина, гитис, театральное училище имени щукина, евгений князев, григорий заславский, новости культуры, театр
13:54 30.12.2021 (обновлено: 15:57 30.12.2021)
 
ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций

ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОчный тур прослушиваний в ГИТИСе
Очный тур прослушиваний в ГИТИСе - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных институций в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщает пресс-служба ГИТИСа.

"К 2030 году участники консорциума разработают новые инструменты для развития научно-образовательной инфраструктуры и внедрят их в российскую систему высшего театрального образования", - говорится на сайте учреждения.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРектор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов
Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов
На вопрос о том, какие цели и задачи будут у новой организации, каждый из глав учебных заведений ответил по-своему. Так, по словам ректора ВТУ имени Щепкина Бориса Любимова, "создание консорциума опирается на реальный опыт взаимодействия театральных вузов и института искусствознания", и такое сотрудничество только расширит общие возможности. Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".
Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что сегодня творческому образованию "очень часто не хватает осмысления", и консорциум должен помочь не только осмыслить взаимный опыт, но и зафиксировать его.

"От нашего консорциума мы ждем очень многого: через постоянное общение с ведущими сегодня исследователями и историками театра осмыслить и описать опыт наших нынешних выдающихся мастеров, зафиксировать живой опыт ведущих педагогов Щепкинского училища, ГИТИСа и Института имени Щукина", - резюмировал Заславский.

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации Антологии драматургии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
В свою очередь, директор ГИИ Наталия Сиповская отметила, что театроведение — одно из приоритетных направлений деятельности института, и сотрудничество с образовательными учреждениями уже практикуется. Консорциум, по ее мнению, это возможность "сделать сотрудничество более тесным и продуктивным" благодаря планированию и реализации масштабных проектов, которые позволили бы соединить "научные разработки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра".¶
Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев подчеркнул, что одной из важнейших задач консорциума является "сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, а также выход отечественного театрального образования на международный уровень". Он также выразил надежду на то, что консорциум станет "регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов".
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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КультураВысшее театральное училище имени ЩепкинаГИТИСТеатральное училище имени ЩукинаЕвгений КнязевГригорий ЗаславскийНовости культурыТеатр
 
 
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