https://ria.ru/20211230/gitis-1766151784.html

ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций

ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций - РИА Новости, 30.12.2021

ГИТИС и еще три института создали консорциум ведущих театральных институций

ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:54

2021-12-30T13:54

2021-12-30T15:57

культура

высшее театральное училище имени щепкина

гитис

театральное училище имени щукина

евгений князев

григорий заславский

новости культуры

театр

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, ВТУ (Институт) имени Щепкина и Государственный институт искусствознания (ГИИ) создали консорциум ведущих театральных институций в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщает пресс-служба ГИТИСа.На вопрос о том, какие цели и задачи будут у новой организации, каждый из глав учебных заведений ответил по-своему. Так, по словам ректора ВТУ имени Щепкина Бориса Любимова, "создание консорциума опирается на реальный опыт взаимодействия театральных вузов и института искусствознания", и такое сотрудничество только расширит общие возможности. Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".Он также добавил, что центром видит издательство ГИТИСа и выразил надежду, что сотрудничество подтолкнет "молодых педагогов писать и защищать свои научные труды".Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что сегодня творческому образованию "очень часто не хватает осмысления", и консорциум должен помочь не только осмыслить взаимный опыт, но и зафиксировать его.В свою очередь, директор ГИИ Наталия Сиповская отметила, что театроведение — одно из приоритетных направлений деятельности института, и сотрудничество с образовательными учреждениями уже практикуется. Консорциум, по ее мнению, это возможность "сделать сотрудничество более тесным и продуктивным" благодаря планированию и реализации масштабных проектов, которые позволили бы соединить "научные разработки с творческим процессом становления будущих деятелей театральной сцены, художественной критики и историков театра".¶Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев подчеркнул, что одной из важнейших задач консорциума является "сохранение качества российского театрального образования и традиций русской театральной школы, а также выход отечественного театрального образования на международный уровень". Он также выразил надежду на то, что консорциум станет "регулятором качества, который поможет сохранить марку российского театрального образования, вытесняя непрофессионалов".

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

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высшее театральное училище имени щепкина, гитис, театральное училище имени щукина, евгений князев, григорий заславский, новости культуры, театр