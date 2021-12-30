https://ria.ru/20211230/gaz-1766233371.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:36

2021-12-30T19:36

2021-12-30T20:40

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северный поток — 2

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы в Европе в последний торговый день уходящего года продолжают коррекционное снижение. Цены на открытии сессии демонстрировали снижение: стоимость чуть превысила 1100 долларов, что примерно на два процента ниже расчетной цены накануне (1127,2 доллара). В целом в течение дня бумаги дешевели, в 19:26 мск опустились до 987,9 доллара, что на 12,2 процента ниже, чем накануне.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.

https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html

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в мире, европа, цены на нефть, спг, азия, северный поток — 2