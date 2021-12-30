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Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2021
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:36
2021-12-30T20:40
в мире
европа
цены на нефть
спг
азия
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы в Европе в последний торговый день уходящего года продолжают коррекционное снижение. Цены на открытии сессии демонстрировали снижение: стоимость чуть превысила 1100 долларов, что примерно на два процента ниже расчетной цены накануне (1127,2 доллара). В целом в течение дня бумаги дешевели, в 19:26 мск опустились до 987,9 доллара, что на 12,2 процента ниже, чем накануне.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html
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в мире, европа, цены на нефть, спг, азия, северный поток — 2
19:36 30.12.2021 (обновлено: 20:40 30.12.2021)
 
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Газовые котировки впервые с 6 декабря упали ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы в Европе в последний торговый день уходящего года продолжают коррекционное снижение. Цены на открытии сессии демонстрировали снижение: стоимость чуть превысила 1100 долларов, что примерно на два процента ниже расчетной цены накануне (1127,2 доллара). В целом в течение дня бумаги дешевели, в 19:26 мск опустились до 987,9 доллара, что на 12,2 процента ниже, чем накануне.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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В Германии признали блокировку "Северного потока — 2" невозможной
Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Последнюю неделю стоимость газа коррекционно снижается. Это может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:00
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