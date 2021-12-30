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Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов - РИА Новости, 30.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов
Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:34
2021-12-30T11:27
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1100 долларов, что примерно на 2% ниже расчётной цены накануне (1127,2 доллара). А к 10.15 мск они снизились до 1097,4 доллара, впрочем, затем чуть поднявшись, на уровень 1100 долларов.Стоимость газа больше недели — после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара — коррекционно снижается. Но в целом цены в декабре удерживаются на исторически высоком уровне.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2" (обе нитки трубопровода заполнены техническим газом и он готов к работе, однако ожидается, что из-за бюрократических процедур он будет введён в строй не ранее второго полугодия 2022 года).Снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
https://ria.ru/20211227/gaz-1765607259.html
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экономика, европа, природный газ
10:34 30.12.2021 (обновлено: 11:27 30.12.2021)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 7 декабря опустились ниже 1100 долларов

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1100 долларов, что примерно на 2% ниже расчётной цены накануне (1127,2 доллара). А к 10.15 мск они снизились до 1097,4 доллара, впрочем, затем чуть поднявшись, на уровень 1100 долларов.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 10:25
Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа больше недели — после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара — коррекционно снижается. Но в целом цены в декабре удерживаются на исторически высоком уровне.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 15:55
СМИ: семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2" (обе нитки трубопровода заполнены техническим газом и он готов к работе, однако ожидается, что из-за бюрократических процедур он будет введён в строй не ранее второго полугодия 2022 года).
Снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Зажженная конфорка - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 20:21
Британцев предупредили о "шоке" из-за взлетевших цен на газ
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газ
 
 
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