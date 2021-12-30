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Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов - РИА Новости, 30.12.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов

Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:34

2021-12-30T10:34

2021-12-30T11:27

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ближайшие, январские, фьючерсы на газ в Европе в начале торгов четверга продолжают дешеветь, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1100 долларов, что примерно на 2% ниже расчётной цены накануне (1127,2 доллара). А к 10.15 мск они снизились до 1097,4 доллара, впрочем, затем чуть поднявшись, на уровень 1100 долларов.Стоимость газа больше недели — после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара — коррекционно снижается. Но в целом цены в декабре удерживаются на исторически высоком уровне.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2" (обе нитки трубопровода заполнены техническим газом и он готов к работе, однако ожидается, что из-за бюрократических процедур он будет введён в строй не ранее второго полугодия 2022 года).Снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

https://ria.ru/20211227/gaz-1765607259.html

https://ria.ru/20211224/gaz-1765359640.html

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экономика, европа, природный газ