https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766162556.html

Британцы высмеяли Евросоюз, оставленный за бортом переговоров Путина и Байдена

Британцы посмеялись над ЕС, который не пригласили обсуждать Украину - РИА Новости, 30.12.2021

Британцы высмеяли Евросоюз, оставленный за бортом переговоров Путина и Байдена

Брюссель высказал недовольство тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза, пишет... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:16

2021-12-30T13:16

2021-12-30T16:33

в мире

косово

франция

евросоюз

нато

жозеп боррель

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Брюссель высказал недовольство тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза, пишет британская газета Daily Express.Как заявили авторы публикации, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уверен, что раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений.Читатели издания отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния Евросоюза на повестку дня в мире."За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС — это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?" — заявил комментатор с ником Fredbeare."Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми", — сыронизировал keithgoodall."Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят", — высказался RoyBoy1."У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!" — заметил Looflirpa.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.По информации российского внешнеполитического ведомства, переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет.

https://ria.ru/20211229/peregovory-1765974964.html

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765940934.html

https://ria.ru/20211229/nato-1765969660.html

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в мире, косово, франция, евросоюз, нато, жозеп боррель, россия