https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766140074.html

МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"

МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой" - РИА Новости, 30.12.2021

МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"

Москва призывает ЕС не заниматься риторической "гимнастикой" по требованиям в адрес РФ, а работать над укреплением безопасности в Европе, заявила официальный... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:51

2021-12-30T11:51

2021-12-30T11:56

россия

в мире

европа

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва призывает ЕС не заниматься риторической "гимнастикой" по требованиям в адрес РФ, а работать над укреплением безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование Киевских властей на выполнение минского комплекса мер", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766137460.html

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россия, в мире, европа, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова