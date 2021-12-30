https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766140074.html
МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"
МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой" - РИА Новости, 30.12.2021
МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"
Москва призывает ЕС не заниматься риторической "гимнастикой" по требованиям в адрес РФ, а работать над укреплением безопасности в Европе, заявила официальный... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:51
2021-12-30T11:51
2021-12-30T11:56
россия
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европа
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва призывает ЕС не заниматься риторической "гимнастикой" по требованиям в адрес РФ, а работать над укреплением безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование Киевских властей на выполнение минского комплекса мер", - сказала она в ходе брифинга.
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россия, в мире, европа, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:51 30.12.2021 (обновлено: 11:56 30.12.2021)
МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"
МИД призвал ЕС не заниматься риторической "гимнастикой" по требованиям в адрес России