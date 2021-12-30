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Официальный курс евро с 31 декабря вырос на 87 копеек
Официальный курс евро с 31 декабря вырос на 87 копеек - РИА Новости, 30.12.2021
Официальный курс евро с 31 декабря вырос на 87 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, вырос на 86,55 копейки, до 84,0695 рубля, курс доллара - на 64,12 копейки, до 74,2926 рубля,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:37
2021-12-30T12:37
2021-12-30T12:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, вырос на 86,55 копейки, до 84,0695 рубля, курс доллара - на 64,12 копейки, до 74,2926 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 74,21 копейки, составив 78,6922 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро с 31 декабря вырос на 87 копеек
Официальный курс евро с 31 декабря вырос на 87 копеек, до 84,07 рубля