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Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС
Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:36
2021-12-30T18:36
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее отмечалось, что законом устанавливается обязанность россиян эвакуироваться с территории, где существует угроза ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации об эвакуации от властей и организаций.Кроме этого, закон предусматривает наделение правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения об эвакуации. Отмечалось, что эти комиссии могут принимать решения об эвакуации при угрозе возникновения или при ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.Законом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны ЧС: граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью, при этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой. Согласно правилам поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС, граждане обязаны эвакуироваться с этой территории.Прежде, согласно законодательству, эвакуация граждан проводилась путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
https://ria.ru/20210814/evakuatsiya-1745719051.html
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общество, владимир путин
18:36 30.12.2021
 
Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС

Президент Путин подписал закон, обязывающий сразу эвакуироваться при угрозе ЧС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее отмечалось, что законом устанавливается обязанность россиян эвакуироваться с территории, где существует угроза ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации об эвакуации от властей и организаций.
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Кроме этого, закон предусматривает наделение правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения об эвакуации. Отмечалось, что эти комиссии могут принимать решения об эвакуации при угрозе возникновения или при ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.
Законом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны ЧС: граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью, при этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой. Согласно правилам поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС, граждане обязаны эвакуироваться с этой территории.
Прежде, согласно законодательству, эвакуация граждан проводилась путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
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