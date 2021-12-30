https://ria.ru/20211230/evakuatsiya-1766214402.html

Жильцов дома в Тольятти эвакуировали из-за звонка об "угрозе разрушения"

Жильцов дома в Тольятти эвакуировали из-за звонка об "угрозе разрушения" - РИА Новости, 30.12.2021

Жильцов дома в Тольятти эвакуировали из-за звонка об "угрозе разрушения"

Жителей многоквартирного дома в городе Тольятти Самарской области в четверг эвакуировали после звонка с сообщением "об угрозе разрушения жилого дома", никто не... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:29

2021-12-30T17:29

2021-12-30T17:29

происшествия

тольятти

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

жилье

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жителей многоквартирного дома в городе Тольятти Самарской области в четверг эвакуировали после звонка с сообщением "об угрозе разрушения жилого дома", никто не пострадал, звонивший передан медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях появилось видео о том, что житель дома на бульваре Ленина в Тольятти открыл в квартире газ и стал угрожать взрывом."В 14.00 (13.00 мск) в полицию поступило сообщение об угрозе разрушения жилого дома. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, вывели жильцов. Звонивший передан медикам, угрозы жизни и здоровью горожан нет", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html

тольятти

самарская область

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происшествия, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье