https://ria.ru/20211230/eskalatsiya-1766136355.html

В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе

В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе

Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, в том числе создав формат Восточного партнерства, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:37

2021-12-30T11:37

2021-12-30T11:41

в мире

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, в том числе создав формат Восточного партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

https://ria.ru/20211222/nato-1764950599.html

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в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова