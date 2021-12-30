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В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе
В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе - РИА Новости, 30.12.2021
В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе
Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, в том числе создав формат Восточного партнерства, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:37
2021-12-30T11:41
в мире
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, в том числе создав формат Восточного партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:37 30.12.2021 (обновлено: 11:41 30.12.2021)
 
В МИД обвинили Евросоюз в эскалации напряженности в Европе

Представитель МИД Захарова: ЕС сам сделал немало для эскалации напряженности в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе, в том числе создав формат Восточного партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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В миреЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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