https://ria.ru/20211230/epidtrebovaniya-1766215209.html

Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований

Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований

Главам регионов поручено обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили журналистам в Оперативном штабе по... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:32

2021-12-30T17:32

2021-12-30T17:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761029799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d928e2d7064ace57dcecbcf217bc4fff.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача", - говорится в сообщении оперштаба.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии