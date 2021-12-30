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Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований
Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований
Главам регионов поручено обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили журналистам в Оперативном штабе по... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:32
2021-12-30T17:32
2021-12-30T17:34
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача", - говорится в сообщении оперштаба.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:32 30.12.2021 (обновлено: 17:34 30.12.2021)
Регионам поручили обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований
Оперштаб поручил главам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение эпидтребований