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Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль - РИА Новости, 30.12.2021
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль
Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил в интервью изданию РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:32
2021-12-30T07:32
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
александр морозов
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил в интервью изданию РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", - сказал он, отвечая на вопрос о российском легковом электрокаре.Министр также напомнил, что с 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки – в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей.Ранее Мантуров отмечал, что министерство рассчитывает получить первую заявку на заключение СПИК 2.0 (обновленного специнвестконтракта) по производству электромобилей в РФ в январе следующего года.В сентябре в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что "Моторинвест" может быстрее конкурентов выйти на рынок электрокаров. За ним подтянется серийное производство электрокаров Zetta и "Кама".
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, александр морозов, россия
07:32 30.12.2021
 
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль

Глава Минпромторга Мантуров сообщил, когда в России появится серийный легковой электрокар

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил в интервью изданию РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", - сказал он, отвечая на вопрос о российском легковом электрокаре.
Министр также напомнил, что с 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки – в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей.
Ранее Мантуров отмечал, что министерство рассчитывает получить первую заявку на заключение СПИК 2.0 (обновленного специнвестконтракта) по производству электромобилей в РФ в январе следующего года.
В сентябре в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что "Моторинвест" может быстрее конкурентов выйти на рынок электрокаров. За ним подтянется серийное производство электрокаров Zetta и "Кама".
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАлександр МорозовРоссия
 
 
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