https://ria.ru/20211230/elektromobil-1766107013.html
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль - РИА Новости, 30.12.2021
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль
Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил в интервью изданию РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:32
2021-12-30T07:32
2021-12-30T07:32
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
александр морозов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил в интервью изданию РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два", - сказал он, отвечая на вопрос о российском легковом электрокаре.Министр также напомнил, что с 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки – в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей.Ранее Мантуров отмечал, что министерство рассчитывает получить первую заявку на заключение СПИК 2.0 (обновленного специнвестконтракта) по производству электромобилей в РФ в январе следующего года.В сентябре в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что "Моторинвест" может быстрее конкурентов выйти на рынок электрокаров. За ним подтянется серийное производство электрокаров Zetta и "Кама".
https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, александр морозов, россия
Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль
Глава Минпромторга Мантуров сообщил, когда в России появится серийный легковой электрокар