Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/ekstremizm-1766201542.html
Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими
Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими - РИА Новости, 30.12.2021
Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими
Информация Тelegram-канала белорусского правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии в официальном порядке, и ее аналоги в соцсетях... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:16
2021-12-30T16:52
в мире
гомель
белоруссия
весна
александр лукашенко
алесь беляцкий (александр беляцкий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/81/1551558150_0:111:3159:1889_1920x0_80_0_0_42f84a296b859c86dbf9db23111f6da9.jpg
МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Информация Тelegram-канала белорусского правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии в официальном порядке, и ее аналоги в соцсетях признаны в стране экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики."Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi" (с белорусского – "Весна"/"Права человека в Белоруссии" – ред.), ее аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ГУБОПиК.В марте правозащитный центр "Весна" заявил, что СК республики завел уголовное дело по факту его деятельности, оно возбуждено по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В связи с этим в правозащитном центре заявили, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".Ряд сотрудников центра находятся в настоящее время под стражей, в том числе в июле после волны обысков у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности были задержаны лидеры центра Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Центр сообщал, что задержание прошло в рамках уголовного дела по статьям "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов". В СК в июле заявляли, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211216/skhod-1764071691.html
https://ria.ru/20211224/belorussiya-1765277654.html
https://ria.ru/20211220/oppozitsiya-1764610524.html
гомель
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/81/1551558150_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_b17eeb2c49cab7a50556796ab029a6f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гомель, белоруссия, весна, александр лукашенко, алесь беляцкий (александр беляцкий)
16:16 30.12.2021 (обновлено: 16:52 30.12.2021)
 
Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими

Telegram-канал правозащитного центра "Весна" признан в Белоруссии экстремистским

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства в Минске
Дом правительства в Минске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Дом правительства в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Информация Тelegram-канала белорусского правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии в официальном порядке, и ее аналоги в соцсетях признаны в стране экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.
"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi" (с белорусского – "Весна"/"Права человека в Белоруссии" – ред.), ее аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ГУБОПиК.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 16:02
В Белоруссии оппозиционную платформу "Сход" признали экстремистской
В марте правозащитный центр "Весна" заявил, что СК республики завел уголовное дело по факту его деятельности, оно возбуждено по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В связи с этим в правозащитном центре заявили, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".
Ряд сотрудников центра находятся в настоящее время под стражей, в том числе в июле после волны обысков у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности были задержаны лидеры центра Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Центр сообщал, что задержание прошло в рамках уголовного дела по статьям "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов". В СК в июле заявляли, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 10:05
В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 19:13
Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским
 
В миреГомельБелоруссияВеснаАлександр ЛукашенкоАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
23:14Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии
23:02В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям
Лента новостейМолния
Джабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправкиПолиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из БелоруссииВ Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям