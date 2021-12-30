https://ria.ru/20211230/ekstremizm-1766201542.html

Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими

Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими - РИА Новости, 30.12.2021

Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими

Информация Тelegram-канала белорусского правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии в официальном порядке, и ее аналоги в соцсетях... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:16

2021-12-30T16:16

2021-12-30T16:52

в мире

гомель

белоруссия

весна

александр лукашенко

алесь беляцкий (александр беляцкий)

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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Информация Тelegram-канала белорусского правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного в Белоруссии в официальном порядке, и ее аналоги в соцсетях признаны в стране экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики."Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Вясна/Правы чалавека ў Беларусi" (с белорусского – "Весна"/"Права человека в Белоруссии" – ред.), ее аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ГУБОПиК.В марте правозащитный центр "Весна" заявил, что СК республики завел уголовное дело по факту его деятельности, оно возбуждено по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В связи с этим в правозащитном центре заявили, что он "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".Ряд сотрудников центра находятся в настоящее время под стражей, в том числе в июле после волны обысков у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности были задержаны лидеры центра Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Центр сообщал, что задержание прошло в рамках уголовного дела по статьям "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов". В СК в июле заявляли, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211216/skhod-1764071691.html

https://ria.ru/20211224/belorussiya-1765277654.html

https://ria.ru/20211220/oppozitsiya-1764610524.html

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в мире, гомель, белоруссия, весна, александр лукашенко, алесь беляцкий (александр беляцкий)