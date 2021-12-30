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МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня
МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня - РИА Новости, 30.12.2021
МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня
Москва призывает Киев, Донецк и Луганск к укреплению режима прекращения огня, в конце декабря количество обстрелов превысило среднесуточные значения прошлого... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:56
2021-12-30T12:19
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва призывает Киев, Донецк и Луганск к укреплению режима прекращения огня, в конце декабря количество обстрелов превысило среднесуточные значения прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки."Хотели бы вновь подчеркнуть, что лишь неукоснительное соблюдение Киевом, Донецком и Луганском мер по усилению режима прекращения огня позволит добиться долгожданной тишины на юго-востоке Украины и будет способствовать выполнению всех положений минского комплекса мер", - сказала Захарова на брифинге. Она также добавила, что с 23 декабря количество обстрелов в Донбассе снова стало расти."После короткой передышки в выходные количество обстрелов превысило среднесуточные значения не только последнего месяца, но и прошлого года. На этом фоне в Киеве лицемерно пытаются выставить себя инициаторами и поборниками перемирия в Донбассе", - подчеркнула дипломат.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211221/donbass-1764796027.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова
11:56 30.12.2021 (обновлено: 12:19 30.12.2021)
 
МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня

Представитель МИД Захарова призвала Украину, ДНР и ЛНР укреплять режим прекращения огня

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва призывает Киев, Донецк и Луганск к укреплению режима прекращения огня, в конце декабря количество обстрелов превысило среднесуточные значения прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе, заявил Зеленский
"Хотели бы вновь подчеркнуть, что лишь неукоснительное соблюдение Киевом, Донецком и Луганском мер по усилению режима прекращения огня позволит добиться долгожданной тишины на юго-востоке Украины и будет способствовать выполнению всех положений минского комплекса мер", - сказала Захарова на брифинге. Она также добавила, что с 23 декабря количество обстрелов в Донбассе снова стало расти.
"После короткой передышки в выходные количество обстрелов превысило среднесуточные значения не только последнего месяца, но и прошлого года. На этом фоне в Киеве лицемерно пытаются выставить себя инициаторами и поборниками перемирия в Донбассе", - подчеркнула дипломат.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария Захарова
 
 
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