https://ria.ru/20211230/donbass-1766141455.html

МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня

МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня - РИА Новости, 30.12.2021

МИД призвал Украину, ДНР и ЛНР к укреплению режима прекращения огня

Москва призывает Киев, Донецк и Луганск к укреплению режима прекращения огня, в конце декабря количество обстрелов превысило среднесуточные значения прошлого... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:56

2021-12-30T11:56

2021-12-30T12:19

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66e9f37e78720bee485e43bd15536100.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва призывает Киев, Донецк и Луганск к укреплению режима прекращения огня, в конце декабря количество обстрелов превысило среднесуточные значения прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки."Хотели бы вновь подчеркнуть, что лишь неукоснительное соблюдение Киевом, Донецком и Луганском мер по усилению режима прекращения огня позволит добиться долгожданной тишины на юго-востоке Украины и будет способствовать выполнению всех положений минского комплекса мер", - сказала Захарова на брифинге. Она также добавила, что с 23 декабря количество обстрелов в Донбассе снова стало расти."После короткой передышки в выходные количество обстрелов превысило среднесуточные значения не только последнего месяца, но и прошлого года. На этом фоне в Киеве лицемерно пытаются выставить себя инициаторами и поборниками перемирия в Донбассе", - подчеркнула дипломат.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211221/donbass-1764796027.html

https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова