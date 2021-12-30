https://ria.ru/20211230/dolzhniki-1766226838.html
Путин подписал закон об упрощении передачи сведений о смерти должников
Путин подписал закон об упрощении передачи сведений о смерти должников - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон об упрощении передачи сведений о смерти должников
Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматической передаче сведений о смерти "должника" в Федеральную службу судебных приставов (ФССП),... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:37
2021-12-30T18:37
2021-12-30T18:37
общество
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматической передаче сведений о смерти "должника" в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По действовавшему ранее законодательству, сведения о государственной регистрации смерти могут быть предоставлены ФССП по запросу, что в некоторых случаях не является достаточным для своевременного и оперативного приостановления либо завершения исполнительного производства.Согласно же принятому закону, ФССП России наделяется полномочием по получению сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в формате широковещательной рассылки.
https://ria.ru/20211230/tsb-1766225532.html
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общество, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
Путин подписал закон об упрощении передачи сведений о смерти должников
Президент Путин подписал закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП