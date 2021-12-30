13:22 30.12.2021 (обновлено: 14:08 30.12.2021)
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена
Песков: Путин и Байден пообщаются по телефону без публичной части
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лидеры планируют пообщаться сегодня вечером, в 23:30 мск.
"Инициатива была Путина, время <...> вполне нормальное с учетом разницы во времени. <...> Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", — сказал представитель Кремля.
Стороны продолжат обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности, добавил он.
"Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", — напомнил Песков.
Он также сказал, что это будет обычная беседа по телефону без публичной части.
Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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