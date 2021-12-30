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В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:22
2021-12-30T14:08
в мире
политика
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Лидеры планируют пообщаться сегодня вечером, в 23:30 мск."Инициатива была Путина, время &lt;...&gt; вполне нормальное с учетом разницы во времени. &lt;...&gt; Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", — сказал представитель Кремля.Стороны продолжат обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности, добавил он."Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", — напомнил Песков.Он также сказал, что это будет обычная беседа по телефону без публичной части.Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.В итоге переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211230/putin-1766143740.html
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в мире, политика, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
13:22 30.12.2021 (обновлено: 14:08 30.12.2021)
 
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден пообщаются по телефону без публичной части

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лидеры планируют пообщаться сегодня вечером, в 23:30 мск.
"Инициатива была Путина, время <...> вполне нормальное с учетом разницы во времени. <...> Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", — сказал представитель Кремля.
Стороны продолжат обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности, добавил он.
"Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", — напомнил Песков.
Он также сказал, что это будет обычная беседа по телефону без публичной части.
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Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
В итоге переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
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