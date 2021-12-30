https://ria.ru/20211230/diplomatiya-1766164075.html

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:22

2021-12-30T13:22

2021-12-30T14:08

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом инициировала Москва, президент счел его необходимым перед началом январских консультаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Лидеры планируют пообщаться сегодня вечером, в 23:30 мск."Инициатива была Путина, время <...> вполне нормальное с учетом разницы во времени. <...> Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает", — сказал представитель Кремля.Стороны продолжат обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности, добавил он."Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", — напомнил Песков.Он также сказал, что это будет обычная беседа по телефону без публичной части.Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.В итоге переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211230/putin-1766143740.html

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

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в мире, политика, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия