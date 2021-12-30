https://ria.ru/20211230/depressiya-1766207095.html

Раскрыта опасность вечного счастья

Врач назвал стремление к непрерывному счастью ненормальным - РИА Новости, 30.12.2021

Раскрыта опасность вечного счастья

распространению депрессивных расстройств, заявил шведской газете Svenska Dagbladet Андерс Хансен, автор множества исследований, посвященных работе человеческого РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:37

2021-12-30T16:37

2021-12-30T16:37

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. СМИ и соцсети, убеждающие людей в необходимости стремиться к непрерывному счастью, привели к масштабному распространению депрессивных расстройств, заявил шведской газете Svenska Dagbladet Андерс Хансен, автор множества исследований, посвященных работе человеческого мозга.Счастье нельзя назвать нормальным эмоциональным состоянием или, так сказать, "состоянием по умолчанию", подчеркнул специалист."Из-за того, что нам постоянно скармливают эту идею, мы чувствуем себя хуже. Более здоровый подход, если человек стремится к удовлетворенности общим направлением развития своей жизни, наполняя ее при этом такими осмысленными для него вещами, как семья, работа или что-то еще. Постоянные переживания, связанные с наслаждением, не сделают нас счастливее: счастье — скорее то, чего мы достигаем, занимаясь чем-то, с нашей точки зрения, полным смысла", — заявил Хансен.Также врач назвал более естественной, выработанной в процессе эволюции человека, эмоцией тревогу, которую принято сейчас считать болезненным состоянием."Наш мозг изначально и не предназначен для того, чтобы обеспечивать нам хорошее самочувствие. Половина наших предков умирала еще до того, как достигала подросткового возраста, поэтому мозг развил в себе способность „малевать как можно более страшного черта", так сказать. Тревога — рефлекс, который призван помогать нам выживать", — объяснил исследователь.Хансен напомнил, что биологически цель всегда быть счастливым недостижима, отрицательные и положительные эмоции должны быть конечными, воспоминания об одних и тех же событиях могут меняться, а тревогу и депрессию нужно воспринимать как защитные механизмы человеческого рассудка.Эксперт подчеркнул, что физическая нагрузка и возможность общаться с узким кругом близких людей эффективно снижают тревожность, а вот нехватка сна, малоподвижный образ жизни и "чрезмерное потребление чужих отфотошопленных фотографий в социальных сетях" могут стать сигналами, которые мозг истолкует как стресс.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211225/vygoranie-1765453037.html

https://ria.ru/20211229/trevoga-1765928105.html

https://ria.ru/20211215/mozg-1763769191.html

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