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Глава администрации Симферополя объяснил свою отставку
Глава администрации Симферополя объяснил свою отставку - РИА Новости, 30.12.2021
Глава администрации Симферополя объяснил свою отставку
Глава городской администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что решил оставить должность, так как за время нахождения на посту не выполнил ряд стоящих... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:03
2021-12-30T11:04
политика
севастополь
демидов
москва
сергей аксенов (политик)
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава городской администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что решил оставить должность, так как за время нахождения на посту не выполнил ряд стоящих перед ним задач.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что встретился с Демидовым, после чего тот решил написать заявление об увольнении по собственному желанию."За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия", - написал Демидов на своей странице в соцсети Facebook. Он заявил, что благодарен неравнодушным горожанам, коллегам из крымского правительства, своей команде, а также всем, кто хочет сделать Симферополь лучше. "Искренне желаю городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания", - подчеркнул Демидов.Аксенов неоднократно критиковал руководство столицы республики за плохую работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство общественных и дворовых территорий, которое выполнялось на средства правительства Москвы. В сентябре он объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина – главной в городе.Валентин Демидов был пятым с 2014 года главой администрации Симферополя. Демидов работал главой города и главой администрации города Армянска, затем перешел на работу в правительство региона, возглавив в 2016 году министерство экономического развития Крыма. В 2017 году перешел на работу в правительство Севастополя, став главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.Демидов в сентябре 2020 года был назначен заместителем главы администрации Симферополя. После ухода в отставку предыдущего главы администрации города Елены Проценко в феврале 2021 года Демидов был назначен и.о. главы администрации и в апреле 2021 года избран градоначальником.
https://ria.ru/20211214/birobidzhan-1763589283.html
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политика, севастополь, демидов, москва, сергей аксенов (политик), валентин демидов
11:03 30.12.2021 (обновлено: 11:04 30.12.2021)
 
Глава администрации Симферополя объяснил свою отставку

Глава городской администрации Симферополя Демидов объяснил свою отставку недоработками

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВалентин Демидов
Валентин Демидов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава городской администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что решил оставить должность, так как за время нахождения на посту не выполнил ряд стоящих перед ним задач.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что встретился с Демидовым, после чего тот решил написать заявление об увольнении по собственному желанию.
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"За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия", - написал Демидов на своей странице в соцсети Facebook. Он заявил, что благодарен неравнодушным горожанам, коллегам из крымского правительства, своей команде, а также всем, кто хочет сделать Симферополь лучше. "Искренне желаю городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания", - подчеркнул Демидов.
Аксенов неоднократно критиковал руководство столицы республики за плохую работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство общественных и дворовых территорий, которое выполнялось на средства правительства Москвы. В сентябре он объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина – главной в городе.
Валентин Демидов был пятым с 2014 года главой администрации Симферополя. Демидов работал главой города и главой администрации города Армянска, затем перешел на работу в правительство региона, возглавив в 2016 году министерство экономического развития Крыма. В 2017 году перешел на работу в правительство Севастополя, став главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.
Демидов в сентябре 2020 года был назначен заместителем главы администрации Симферополя. После ухода в отставку предыдущего главы администрации города Елены Проценко в феврале 2021 года Демидов был назначен и.о. главы администрации и в апреле 2021 года избран градоначальником.
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