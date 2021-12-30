11:03 30.12.2021 (обновлено: 11:04 30.12.2021)
Глава администрации Симферополя объяснил свою отставку
Глава городской администрации Симферополя Демидов объяснил свою отставку недоработками
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава городской администрации Симферополя Валентин Демидов заявил, что решил оставить должность, так как за время нахождения на посту не выполнил ряд стоящих перед ним задач.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что встретился с Демидовым, после чего тот решил написать заявление об увольнении по собственному желанию.
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"За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия", - написал Демидов на своей странице в соцсети Facebook. Он заявил, что благодарен неравнодушным горожанам, коллегам из крымского правительства, своей команде, а также всем, кто хочет сделать Симферополь лучше. "Искренне желаю городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания", - подчеркнул Демидов.
Аксенов неоднократно критиковал руководство столицы республики за плохую работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство общественных и дворовых территорий, которое выполнялось на средства правительства Москвы. В сентябре он объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина – главной в городе.
Валентин Демидов был пятым с 2014 года главой администрации Симферополя. Демидов работал главой города и главой администрации города Армянска, затем перешел на работу в правительство региона, возглавив в 2016 году министерство экономического развития Крыма. В 2017 году перешел на работу в правительство Севастополя, став главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.
Демидов в сентябре 2020 года был назначен заместителем главы администрации Симферополя. После ухода в отставку предыдущего главы администрации города Елены Проценко в феврале 2021 года Демидов был назначен и.о. главы администрации и в апреле 2021 года избран градоначальником.
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