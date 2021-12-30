https://ria.ru/20211230/demidov-1766113374.html

Глава администрации Симферополя ушел в отставку

Глава администрации Симферополя ушел в отставку - РИА Новости, 30.12.2021

Глава администрации Симферополя ушел в отставку

Работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля нынешнего года Валентин Демидов написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:16

2021-12-30T09:16

2021-12-30T09:19

политика

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

валентин демидов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля нынешнего года Валентин Демидов написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов неоднократно критиковал руководство столицы республики за плохую работу общественного транспорта и затянувшееся благоустройство общественных и дворовых территорий, которое выполнялось на средства правительства Москвы. В сентябре он объявил Демидову выговор за срыв сроков ремонта площади Ленина – главной в городе.Валентин Демидов был пятым с 2014 года главой администрации Симферополя. Демидов работал главой города и главой администрации города Армянска, затем перешел на работу в правительство региона, возглавив в 2016 году министерство экономического развития Крыма. В 2017 году перешел на работу в правительство Севастополя, став главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.Демидов в сентябре 2020 года был назначен заместителем главы администрации Симферополя. После ухода в отставку предыдущего главы администрации города Елены Проценко в феврале 2021 года Демидов был назначен и.о. главы администрации и в апреле 2021 года избран градоначальником.

https://ria.ru/20211218/serov-1764398180.html

республика крым

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политика, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), валентин демидов