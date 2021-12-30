https://ria.ru/20211230/dacha-1766237453.html

Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года

Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:17

2021-12-30T20:17

2021-12-30T20:17

общество

владимир путин

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличивая его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности.Согласно закону, владельцу земельного участка, предоставленного гражданину до вступления в силу Земельного кодекса РФ - до 30 октября 2001 года - не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Таким образом, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.Также закон позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ - до 14 мая 1998 года - и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Отмечается, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.Закон вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Такие нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.Дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

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общество, владимир путин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, россия