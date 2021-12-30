https://ria.ru/20211230/covid-19-1766168952.html

Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19

Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19

Путь передачи новых вариантов коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики работают, их менять не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:39

2021-12-30T13:39

2021-12-30T13:53

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Путь передачи новых вариантов коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики работают, их менять не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы знаем, как он (вирус) передаётся, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передаётся, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное - закрыть органы дыхания, главное - не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать всё в чистоте", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Санитарные меры, безусловно, работают для всех изменённых вариантов штамма. Это важное знание. Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии