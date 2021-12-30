https://ria.ru/20211230/covid-19-1766168952.html
Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19
Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19
Путь передачи новых вариантов коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики работают, их менять не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:39
2021-12-30T13:39
2021-12-30T13:53
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Путь передачи новых вариантов коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики работают, их менять не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы знаем, как он (вирус) передаётся, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передаётся, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное - закрыть органы дыхания, главное - не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать всё в чистоте", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24"."Санитарные меры, безусловно, работают для всех изменённых вариантов штамма. Это важное знание. Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html
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общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
13:39 30.12.2021 (обновлено: 13:53 30.12.2021)
Попова призвала оставить в силе имеющиеся меры профилактики COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: меры профилактики COVID-19 работают, их менять не нужно