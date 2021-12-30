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Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ
Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ - РИА Новости, 30.12.2021
Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ
Поступления в бюджет РФ от повышенной ставки НДФЛ для высоких доходов в 2021 году составят порядка 80 миллиардов рублей вместо планировавшихся 60 миллиардов,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:58
2021-12-30T10:58
2021-12-30T11:14
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступления в бюджет РФ от повышенной ставки НДФЛ для высоких доходов в 2021 году составят порядка 80 миллиардов рублей вместо планировавшихся 60 миллиардов, заявил министр финансов Антон Силуанов.Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями."Вот эти два процентных пункта к 13%, которые были введены, позволят собрать в этом году порядка 80 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".В законе о бюджете на текущий год поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей.
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экономика, антон силуанов, россия
10:58 30.12.2021 (обновлено: 11:14 30.12.2021)
Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ
Министр финансов Силуанов: поступления от повышенной ставки НДФЛ превысят план