https://ria.ru/20211230/byudzhet-1766127539.html

Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ

Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ - РИА Новости, 30.12.2021

Силуанов оценил поступления в российский бюджет от повышенной ставки НДФЛ

Поступления в бюджет РФ от повышенной ставки НДФЛ для высоких доходов в 2021 году составят порядка 80 миллиардов рублей вместо планировавшихся 60 миллиардов,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:58

2021-12-30T10:58

2021-12-30T11:14

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступления в бюджет РФ от повышенной ставки НДФЛ для высоких доходов в 2021 году составят порядка 80 миллиардов рублей вместо планировавшихся 60 миллиардов, заявил министр финансов Антон Силуанов.Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями."Вот эти два процентных пункта к 13%, которые были введены, позволят собрать в этом году порядка 80 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".В законе о бюджете на текущий год поступления от повышенного НДФЛ заложены на уровне 60 миллиардов рублей.

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экономика, антон силуанов, россия