https://ria.ru/20211230/brakosochetanie-1766249312.html

Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе

Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе - РИА Новости, 30.12.2021

Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:50

2021-12-30T23:50

2021-12-30T23:50

распространение коронавируса

общество

самарская область

дмитрий азаров

telegram (приложение)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Новое постановление губернатора Самарской области. На торжественных церемониях бракосочетания в ЗАГСе смогут присутствовать более 10 человек. Но ограничения по числу гостей, исходя из площади зала - 4 квадратных метра на одного человека - все же остались", - говорится в сообщении.Кроме того, многофункциональные центры теперь вновь будут работать не только по предварительной записи, а в учреждения культуры, спорта и торговые центры будут пускать в том числе со справкой от военно-медицинских организаций о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

https://ria.ru/20211230/azarov-1766221813.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, telegram (приложение), коронавирус covid-19, коронавирус в россии