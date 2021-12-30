https://ria.ru/20211230/brakosochetanie-1766249312.html
Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе - РИА Новости, 30.12.2021
Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:50
2021-12-30T23:50
2021-12-30T23:50
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Новое постановление губернатора Самарской области. На торжественных церемониях бракосочетания в ЗАГСе смогут присутствовать более 10 человек. Но ограничения по числу гостей, исходя из площади зала - 4 квадратных метра на одного человека - все же остались", - говорится в сообщении.Кроме того, многофункциональные центры теперь вновь будут работать не только по предварительной записи, а в учреждения культуры, спорта и торговые центры будут пускать в том числе со справкой от военно-медицинских организаций о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20211230/azarov-1766221813.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, telegram (приложение), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
Глава Самарской области Азаров разрешил присутствие более десяти человек на бракосочетании