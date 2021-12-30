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Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни
Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни - РИА Новости, 30.12.2021
Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни
РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:39
2021-12-30T17:39
фото
питание
аэрофлот
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60
фото, фото, питание, аэрофлот
17:39 30.12.2021
 

Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни

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© ПАО "Аэрофлот"

Более 80 тысяч порций бортового питания в сутки предоставляет Аэрофлот своим пассажирам. Опытные повара используют вакуумный низкотемпературный метод приготовления пищи су-вид, который широко применяется в модной молекулярной кухне.

Бортовая кухня в самолете Аэрофлота
1 из 14

Более 80 тысяч порций бортового питания в сутки предоставляет Аэрофлот своим пассажирам. Опытные повара используют вакуумный низкотемпературный метод приготовления пищи су-вид, который широко применяется в модной молекулярной кухне.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета на борту лайнеров вам предложат завтрак, обед, закуски или прохладительные напитки. В дополнение к стандартному рациону пассажиры могут продегустировать основные блюда, закуски и десерты из "Меню на заказ" (услуга платная).

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
2 из 14

В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета на борту лайнеров вам предложат завтрак, обед, закуски или прохладительные напитки. В дополнение к стандартному рациону пассажиры могут продегустировать основные блюда, закуски и десерты из "Меню на заказ" (услуга платная).

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

"Меню на заказ" предоставляется во всех классах обслуживания на бортах самолетов Аэрофлота на рейсах продолжительностью до трех часов из/в Москву, а также на рейсах продолжительностью свыше семи часов при вылете из Москвы. Пассажиры могут заказать специальное питание, в которое входят блюда национальной, диетической и вегетарианской кухни.

Бортовая кухня в самолете Аэрофлота
3 из 14

"Меню на заказ" предоставляется во всех классах обслуживания на бортах самолетов Аэрофлота на рейсах продолжительностью до трех часов из/в Москву, а также на рейсах продолжительностью свыше семи часов при вылете из Москвы. Пассажиры могут заказать специальное питание, в которое входят блюда национальной, диетической и вегетарианской кухни.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Юных путешественников тоже ждут гастрономические сюрпризы. Авиаперевозчик регулярно обновляет детское меню в бизнес-классе на рейсах из Москвы. Горячие блюда включают полезные мясные блюда. На завтрак детям предлагают сырники, блины с клубничным или малиновым вареньем, а на десерт — ванильное мороженое или с шоколадным декором и другие блюда.

Бортовая кухня Аэрофлота
4 из 14

Юных путешественников тоже ждут гастрономические сюрпризы. Авиаперевозчик регулярно обновляет детское меню в бизнес-классе на рейсах из Москвы. Горячие блюда включают полезные мясные блюда. На завтрак детям предлагают сырники, блины с клубничным или малиновым вареньем, а на десерт — ванильное мороженое или с шоколадным декором и другие блюда.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Производством питания для пассажиров Аэрофлота занимается компания "Аэромар", на счету которой работа не только с авиаперевозчиками, но и с первыми лицами государств. Одним из принципов лидера кейтеринговых услуг является индивидуальный подход.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
5 из 14

Производством питания для пассажиров Аэрофлота занимается компания "Аэромар", на счету которой работа не только с авиаперевозчиками, но и с первыми лицами государств. Одним из принципов лидера кейтеринговых услуг является индивидуальный подход.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

"Аэромар" всегда старается предвосхитить потребности клиентов с учетом того, что бортовое питание готовится по строгим нормам и излишне "нестандартные" подходы здесь неприемлемы.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
6 из 14

"Аэромар" всегда старается предвосхитить потребности клиентов с учетом того, что бортовое питание готовится по строгим нормам и излишне "нестандартные" подходы здесь неприемлемы.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

В сутки для экипажей и пассажиров всех классов Аэрофлота готовится около 80 тысяч порций питания. Для поваров "Аэромара" нет проблем и с приготовлением блюд по рецептам национальных кухонь.

Бортовая кухня Аэрофлота
7 из 14

В сутки для экипажей и пассажиров всех классов Аэрофлота готовится около 80 тысяч порций питания. Для поваров "Аэромара" нет проблем и с приготовлением блюд по рецептам национальных кухонь.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Индивидуальный подход к пассажирам также зависит от направления полета. Например, для рейсов в Индию не готовится говядина, а в качестве приправы используется карри. Особое внимание уделяется разработке и составлению меню для детей.

Бортовая кухня Аэрофлота
8 из 14

Индивидуальный подход к пассажирам также зависит от направления полета. Например, для рейсов в Индию не готовится говядина, а в качестве приправы используется карри. Особое внимание уделяется разработке и составлению меню для детей.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Питание на рейсах из Москвы попадает в самолет в охлажденном виде и отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Бортовая кухня Аэрофлота
9 из 14

Питание на рейсах из Москвы попадает в самолет в охлажденном виде и отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

В производстве питания для Аэрофлота активно используется метод су-вид, при котором продукт помещают в пластиковый пакет, откачивают воздух с помощью вакуумного устройства и готовят при сравнительно низкой постоянной температуре. Это позволяет сохранить сочность и высокие вкусовые качества

блюд.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
10 из 14

В производстве питания для Аэрофлота активно используется метод су-вид, при котором продукт помещают в пластиковый пакет, откачивают воздух с помощью вакуумного устройства и готовят при сравнительно низкой постоянной температуре. Это позволяет сохранить сочность и высокие вкусовые качества

блюд.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Производство в АО "Аэромар" организовано в круглосуточном режиме.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
11 из 14

Производство в АО "Аэромар" организовано в круглосуточном режиме.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Большинство блюд для лайнеров Аэрофлота готовятся вручную.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
12 из 14

Большинство блюд для лайнеров Аэрофлота готовятся вручную.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

На Новый год, независимо от класса обслуживания, пассажирам предлагают шампанское, шоколад и устраивают розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет.

Производство питания для пассажиров Аэрофлота
13 из 14

На Новый год, независимо от класса обслуживания, пассажирам предлагают шампанское, шоколад и устраивают розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Все питание перед отправкой на борт воздушного судна проходит цикл полной проверки службой авиационной безопасности.

Бортовая кухня Аэрофлота
14 из 14

Все питание перед отправкой на борт воздушного судна проходит цикл полной проверки службой авиационной безопасности.

© ПАО "Аэрофлот"
 
ФотоПитаниеАэрофлот
 
 
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