Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни

Более 80 тысяч порций бортового питания в сутки предоставляет Аэрофлот своим пассажирам. Опытные повара используют вакуумный низкотемпературный метод приготовления пищи су-вид, который широко применяется в модной молекулярной кухне.
Более 80 тысяч порций бортового питания в сутки предоставляет Аэрофлот своим пассажирам. Опытные повара используют вакуумный низкотемпературный метод приготовления пищи су-вид, который широко применяется в модной молекулярной кухне.
В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета на борту лайнеров вам предложат завтрак, обед, закуски или прохладительные напитки. В дополнение к стандартному рациону пассажиры могут продегустировать основные блюда, закуски и десерты из "Меню на заказ" (услуга платная).
В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета на борту лайнеров вам предложат завтрак, обед, закуски или прохладительные напитки. В дополнение к стандартному рациону пассажиры могут продегустировать основные блюда, закуски и десерты из "Меню на заказ" (услуга платная).
"Меню на заказ" предоставляется во всех классах обслуживания на бортах самолетов Аэрофлота на рейсах продолжительностью до трех часов из/в Москву, а также на рейсах продолжительностью свыше семи часов при вылете из Москвы. Пассажиры могут заказать специальное питание, в которое входят блюда национальной, диетической и вегетарианской кухни.
"Меню на заказ" предоставляется во всех классах обслуживания на бортах самолетов Аэрофлота на рейсах продолжительностью до трех часов из/в Москву, а также на рейсах продолжительностью свыше семи часов при вылете из Москвы. Пассажиры могут заказать специальное питание, в которое входят блюда национальной, диетической и вегетарианской кухни.
Юных путешественников тоже ждут гастрономические сюрпризы. Авиаперевозчик регулярно обновляет детское меню в бизнес-классе на рейсах из Москвы. Горячие блюда включают полезные мясные блюда. На завтрак детям предлагают сырники, блины с клубничным или малиновым вареньем, а на десерт — ванильное мороженое или с шоколадным декором и другие блюда.
Юных путешественников тоже ждут гастрономические сюрпризы. Авиаперевозчик регулярно обновляет детское меню в бизнес-классе на рейсах из Москвы. Горячие блюда включают полезные мясные блюда. На завтрак детям предлагают сырники, блины с клубничным или малиновым вареньем, а на десерт — ванильное мороженое или с шоколадным декором и другие блюда.
Производством питания для пассажиров Аэрофлота занимается компания "Аэромар", на счету которой работа не только с авиаперевозчиками, но и с первыми лицами государств. Одним из принципов лидера кейтеринговых услуг является индивидуальный подход.
Производством питания для пассажиров Аэрофлота занимается компания "Аэромар", на счету которой работа не только с авиаперевозчиками, но и с первыми лицами государств. Одним из принципов лидера кейтеринговых услуг является индивидуальный подход.
"Аэромар" всегда старается предвосхитить потребности клиентов с учетом того, что бортовое питание готовится по строгим нормам и излишне "нестандартные" подходы здесь неприемлемы.
"Аэромар" всегда старается предвосхитить потребности клиентов с учетом того, что бортовое питание готовится по строгим нормам и излишне "нестандартные" подходы здесь неприемлемы.
В сутки для экипажей и пассажиров всех классов Аэрофлота готовится около 80 тысяч порций питания. Для поваров "Аэромара" нет проблем и с приготовлением блюд по рецептам национальных кухонь.
В сутки для экипажей и пассажиров всех классов Аэрофлота готовится около 80 тысяч порций питания. Для поваров "Аэромара" нет проблем и с приготовлением блюд по рецептам национальных кухонь.
Индивидуальный подход к пассажирам также зависит от направления полета. Например, для рейсов в Индию не готовится говядина, а в качестве приправы используется карри. Особое внимание уделяется разработке и составлению меню для детей.
Индивидуальный подход к пассажирам также зависит от направления полета. Например, для рейсов в Индию не готовится говядина, а в качестве приправы используется карри. Особое внимание уделяется разработке и составлению меню для детей.
Питание на рейсах из Москвы попадает в самолет в охлажденном виде и отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Питание на рейсах из Москвы попадает в самолет в охлажденном виде и отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
В производстве питания для Аэрофлота активно используется метод су-вид, при котором продукт помещают в пластиковый пакет, откачивают воздух с помощью вакуумного устройства и готовят при сравнительно низкой постоянной температуре. Это позволяет сохранить сочность и высокие вкусовые качества
блюд.
В производстве питания для Аэрофлота активно используется метод су-вид, при котором продукт помещают в пластиковый пакет, откачивают воздух с помощью вакуумного устройства и готовят при сравнительно низкой постоянной температуре. Это позволяет сохранить сочность и высокие вкусовые качества
блюд.
Производство в АО "Аэромар" организовано в круглосуточном режиме.
Производство в АО "Аэромар" организовано в круглосуточном режиме.
Большинство блюд для лайнеров Аэрофлота готовятся вручную.
Большинство блюд для лайнеров Аэрофлота готовятся вручную.
На Новый год, независимо от класса обслуживания, пассажирам предлагают шампанское, шоколад и устраивают розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет.
На Новый год, независимо от класса обслуживания, пассажирам предлагают шампанское, шоколад и устраивают розыгрыш сертификатов на бесплатный перелет.
Все питание перед отправкой на борт воздушного судна проходит цикл полной проверки службой авиационной безопасности.
Все питание перед отправкой на борт воздушного судна проходит цикл полной проверки службой авиационной безопасности.