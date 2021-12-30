Аэрофлот раскрывает секреты бортовой кухни

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"Меню на заказ" предоставляется во всех классах обслуживания на бортах самолетов Аэрофлота на рейсах продолжительностью до трех часов из/в Москву, а также на рейсах продолжительностью свыше семи часов при вылете из Москвы. Пассажиры могут заказать специальное питание, в которое входят блюда национальной, диетической и вегетарианской кухни.