https://ria.ru/20211230/bezopasnost-1766145605.html

МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности

МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности - РИА Новости, 30.12.2021

МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности

РФ считает безосновательными претензии в ультимативности требований по безопасности, Запад выдвигал ультиматумы годами, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:15

2021-12-30T12:15

2021-12-30T12:20

в мире

сша

европа

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. РФ считает безосновательными претензии в ультимативности требований по безопасности, Запад выдвигал ультиматумы годами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Форма разговора Брюсселя за многие годы, она была действительно крайне странной, а во многих случаях просто недопустимой ", - сказала она в ходе брифинга, комментируя слова Борреля о том, что "выдвижение неподлежащих обсуждению письменных условий к противоположной стороне - это привилегия победителя".По ее словам, Запад "выдвигал тысячи заявлений за эти годы, которые были сделаны и которые действительно очень похожи на ультиматумы"."К нам претензии сейчас предъявлять, мне кажется, не имеет никакого смысла, да и права никто не имеет", - отметила Захарова.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211230/bezopasnost-1766135769.html

https://ria.ru/20211228/gosdep-1765918291.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия