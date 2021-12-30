https://ria.ru/20211230/bezopasnost-1766145605.html
МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности
МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности - РИА Новости, 30.12.2021
МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности
РФ считает безосновательными претензии в ультимативности требований по безопасности, Запад выдвигал ультиматумы годами, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:15
2021-12-30T12:15
2021-12-30T12:20
в мире
сша
европа
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. РФ считает безосновательными претензии в ультимативности требований по безопасности, Запад выдвигал ультиматумы годами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Форма разговора Брюсселя за многие годы, она была действительно крайне странной, а во многих случаях просто недопустимой ", - сказала она в ходе брифинга, комментируя слова Борреля о том, что "выдвижение неподлежащих обсуждению письменных условий к противоположной стороне - это привилегия победителя".По ее словам, Запад "выдвигал тысячи заявлений за эти годы, которые были сделаны и которые действительно очень похожи на ультиматумы"."К нам претензии сейчас предъявлять, мне кажется, не имеет никакого смысла, да и права никто не имеет", - отметила Захарова.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211230/bezopasnost-1766135769.html
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в мире, сша, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
12:15 30.12.2021 (обновлено: 12:20 30.12.2021)
МИД отреагировал на претензии в ультимативности требований по безопасности
Захарова: претензии в ультимативности требований России по безопасности безосновательны