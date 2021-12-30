https://ria.ru/20211230/belorussiya-1766247563.html

Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии

Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2021

Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии

Федеральная полиция Германии в 2021 году зарегистрировала 11,2 тысячи нелегальных въездов из Белоруссии через Польшу, сообщает ведомство в четверг. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:14

2021-12-30T23:14

2021-12-30T23:14

в мире

белоруссия

минск

латвия

германия

александр лукашенко

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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Федеральная полиция Германии в 2021 году зарегистрировала 11,2 тысячи нелегальных въездов из Белоруссии через Польшу, сообщает ведомство в четверг."По состоянию на 29 декабря 2021 года федеральная полиция зарегистрировала в текущем году в целом 11 213 несанкционированных въездов, которые связаны с Белоруссией, отмечается тенденция на значительное снижение. Немецко-польская граница непрерывно остается критической зоной", - говорится в сообщении.При этом за декабрь отмечен лишь 521 нелегальный въезд. Это в несколько раз ниже, чем в октябре и ноябре (5,3 и 2,8 тысячи соответственно).В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211228/minsk-1765840954.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, латвия, германия, александр лукашенко