https://ria.ru/20211230/azerbaydzhan-1766150689.html
Путин отметил прочность стратегического партнерства с Азербайджаном
Путин отметил прочность стратегического партнерства с Азербайджаном - РИА Новости, 30.12.2021
Путин отметил прочность стратегического партнерства с Азербайджаном
Российско-азербайджанские переговоры в Москве и Сочи подтвердили прочность стратегического партнерства двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:29
2021-12-30T12:29
2021-12-30T12:29
новый год — 2022
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российско-азербайджанские переговоры в Москве и Сочи подтвердили прочность стратегического партнерства двух стран, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с наступающим Новым годом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву."В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчеркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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в мире, азербайджан, москва, владимир путин, ильхам алиев, россия
Путин отметил прочность стратегического партнерства с Азербайджаном
Президент Путин отметил прочность стратегического партнерства с Азербайджаном