https://ria.ru/20211230/azarov-1766221813.html

Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение - РИА Новости, 30.12.2021

Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг открыл первое в регионе детское паллиативное отделение, которое создано на базе педиатрического корпуса... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:09

2021-12-30T18:09

2021-12-30T18:44

общество

самарская область

дмитрий азаров

россия

ольга шелест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766227184_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_4f6caa895902275ce05d2b3c185e69f7.jpg

САМАРА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг открыл первое в регионе детское паллиативное отделение, которое создано на базе педиатрического корпуса областной клинической больницы, сообщила пресс-служба правительства региона."Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек, родителей, аналогов сегодня нет. Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаемым. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек - тех, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия", - цитирует слова Азарова пресс-служба.По его словам, оснащение нового отделения является благотворительной помощью регионального благотворительного фонда "Евита", который на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.Новое отделение состоит из семи палат, каждая художниками-волонтерами оформлена в индивидуальном стиле персонажами детских сказок и мультфильмов. В нем будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми.Как пояснил министр здравоохранения области Армен Бенян, каждый паллиативный ребенок теперь будет постоянно находиться под наблюдением медработников, как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома. По его словам, подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России.В пресс-службе правительства отметили, что губернатор также поддержал инициативу руководителя фонда "Евита" Ольги Шелест об открытии в ближайшие годы еще двух отделений паллиативной помощи детям - на базе больницы Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы.Уточняется, что в настоящее время в реестре состоит более 200 паллиативных детей, из них 59% с неврологическими патологиями, 18% с генетическими нарушениями, 14% с врожденными пороками развития, 3% с онкологией. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное (внутривенного) питание.

https://ria.ru/20211222/viktorina-1764976362.html

https://ria.ru/20211224/nauka-1765365876.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, ольга шелест