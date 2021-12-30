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Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение
Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение - РИА Новости, 30.12.2021
Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг открыл первое в регионе детское паллиативное отделение, которое создано на базе педиатрического корпуса... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:09
2021-12-30T18:44
общество
самарская область
дмитрий азаров
россия
ольга шелест
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САМАРА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг открыл первое в регионе детское паллиативное отделение, которое создано на базе педиатрического корпуса областной клинической больницы, сообщила пресс-служба правительства региона."Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек, родителей, аналогов сегодня нет. Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаемым. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек - тех, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия", - цитирует слова Азарова пресс-служба.По его словам, оснащение нового отделения является благотворительной помощью регионального благотворительного фонда "Евита", который на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.Новое отделение состоит из семи палат, каждая художниками-волонтерами оформлена в индивидуальном стиле персонажами детских сказок и мультфильмов. В нем будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми.Как пояснил министр здравоохранения области Армен Бенян, каждый паллиативный ребенок теперь будет постоянно находиться под наблюдением медработников, как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома. По его словам, подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России.В пресс-службе правительства отметили, что губернатор также поддержал инициативу руководителя фонда "Евита" Ольги Шелест об открытии в ближайшие годы еще двух отделений паллиативной помощи детям - на базе больницы Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы.Уточняется, что в настоящее время в реестре состоит более 200 паллиативных детей, из них 59% с неврологическими патологиями, 18% с генетическими нарушениями, 14% с врожденными пороками развития, 3% с онкологией. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное (внутривенного) питание.
https://ria.ru/20211222/viktorina-1764976362.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, ольга шелест
18:09 30.12.2021 (обновлено: 18:44 30.12.2021)
 

Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
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САМАРА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг открыл первое в регионе детское паллиативное отделение, которое создано на базе педиатрического корпуса областной клинической больницы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек, родителей, аналогов сегодня нет. Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаемым. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек - тех, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия", - цитирует слова Азарова пресс-служба.
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По его словам, оснащение нового отделения является благотворительной помощью регионального благотворительного фонда "Евита", который на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.
Новое отделение состоит из семи палат, каждая художниками-волонтерами оформлена в индивидуальном стиле персонажами детских сказок и мультфильмов. В нем будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми.
Как пояснил министр здравоохранения области Армен Бенян, каждый паллиативный ребенок теперь будет постоянно находиться под наблюдением медработников, как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома. По его словам, подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России.
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение
В пресс-службе правительства отметили, что губернатор также поддержал инициативу руководителя фонда "Евита" Ольги Шелест об открытии в ближайшие годы еще двух отделений паллиативной помощи детям - на базе больницы Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы.
Уточняется, что в настоящее время в реестре состоит более 200 паллиативных детей, из них 59% с неврологическими патологиями, 18% с генетическими нарушениями, 14% с врожденными пороками развития, 3% с онкологией. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное (внутривенного) питание.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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ОбществоСамарская областьДмитрий АзаровРоссияОльга Шелест
 
 
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