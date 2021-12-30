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Аэрофлот разыграет бесплатные авиабилеты на новогодних рейсах
Аэрофлот разыграет бесплатные авиабилеты на новогодних рейсах - РИА Новости, 30.12.2021
Аэрофлот разыграет бесплатные авиабилеты на новогодних рейсах
Аэрофлот проведёт традиционный розыгрыш на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе. Победители получат РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:42
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МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот проведёт традиционный розыгрыш на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе. Победители получат сертификат на бесплатный перелёт экономическим классом в любую точку маршрутной сети авиакомпании и обратно. Путешествие можно будет совершить в течение 2022 года.В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов АэрофлотаНовогодняя акция на борту стала доброй традицией Аэрофлота. Розыгрыш проводится ежегодно, неизменно пользуется популярностью среди пассажиров авиакомпании и создаёт праздничную атмосферу новогоднего полёта.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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пресс-релизы
11:42 30.12.2021 (обновлено: 11:51 30.12.2021)
 

Аэрофлот разыграет бесплатные авиабилеты на новогодних рейсах

© Пресс-служба Аэрофлота / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" с символикой 70-летия Великой Победы
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
© Пресс-служба Аэрофлота
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МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот проведёт традиционный розыгрыш на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе. Победители получат сертификат на бесплатный перелёт экономическим классом в любую точку маршрутной сети авиакомпании и обратно. Путешествие можно будет совершить в течение 2022 года.
В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов Аэрофлота
Новогодняя акция на борту стала доброй традицией Аэрофлота. Розыгрыш проводится ежегодно, неизменно пользуется популярностью среди пассажиров авиакомпании и создаёт праздничную атмосферу новогоднего полёта.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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