https://ria.ru/20211230/argentina-1766147784.html
Путин оценил взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом
Путин оценил взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом
Взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом имело особое значение и принесло весьма ощутимые положительные результаты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:22
2021-12-30T12:22
2021-12-30T13:08
распространение коронавируса
общество
аргентина
россия
владимир путин
здоровье - общество
альберто фернандес
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом имело особое значение и принесло весьма ощутимые положительные результаты, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на поздравление президента РФ Владимира Путина президенту Аргентины Альберто Фернандесу."Путин отметил, что в уходящем году в полной мере подтвердилась прочность всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Аргентиной, при этом особое значение имело взаимодействие двух государств в борьбе с коронавирусной инфекцией, принесшее весьма ощутимые положительные результаты", - говорится в сообщении.Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что Россия и Аргентина совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в противодействии современным угрозам и вызовам.
https://ria.ru/20211208/sotrudnichestvo-1762676375.html
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общество, аргентина, россия, владимир путин, здоровье - общество, альберто фернандес
12:22 30.12.2021 (обновлено: 13:08 30.12.2021)
Путин оценил взаимодействие России и Аргентины в борьбе с коронавирусом
Президент Путин рассказал о значении взаимодействия с Аргентиной в борьбе с коронавирусом