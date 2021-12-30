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Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку - РИА Новости, 30.12.2021
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:39
2021-12-30T09:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства."После получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан", - подчеркнули ведомстве.По месту его работы проведены обыски, изъята документация. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211225/arest-1765486777.html
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия
09:39 30.12.2021
 
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку

Главу управления муниципального контроля администрации Алушты задержали за крупную взятку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 18:05
В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере
Следствием установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.
"После получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан", - подчеркнули ведомстве.
По месту его работы проведены обыски, изъята документация. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 13:59
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)АлуштаРоссия
 
 
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