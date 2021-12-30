https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html

Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку

Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку - РИА Новости, 30.12.2021

Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку

Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:39

2021-12-30T09:39

2021-12-30T09:39

происшествия

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алушта

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства."После получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан", - подчеркнули ведомстве.По месту его работы проведены обыски, изъята документация. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20211225/arest-1765486777.html

https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия