https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку - РИА Новости, 30.12.2021
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:39
2021-12-30T09:39
2021-12-30T09:39
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства."После получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан", - подчеркнули ведомстве.По месту его работы проведены обыски, изъята документация. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211225/arest-1765486777.html
https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алушта, россия
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
Главу управления муниципального контроля администрации Алушты задержали за крупную взятку
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости.
Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты
задержан за крупную взятку, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.
"После получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан", - подчеркнули ведомстве.
По месту его работы проведены обыски, изъята документация. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.